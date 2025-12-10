タレント上沼恵美子（70）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。大みそかのNHK紅白歌合戦について言及した。

先月、紅白歌合戦の出場歌手が発表になったが、上沼は「初出場の方、全然知らんかった」とポツリ。紅組で8組、白組で2組の初出場歌手がいると番組では紹介された。

高田純次が「ハンバーグ ハンバーグ」と言い間違えるボケをしたのが、紅組の「ハンバート ハンバート」。朝ドラ「ばけばけ」の主題歌を歌っている夫婦デュオだと説明されると、上沼は「ばけばけ好き〜私」と声を大にした。

さらに「主題歌？ハンバート ハンバート？ 見よ。そこだけ見よ！あれ、いい主題歌ですよ」と楽しそうな笑みを浮かべた。

さらに番組では30年前に、上沼恵美子が紅組司会、古舘伊知郎が白組司会だったと説明。上沼は「30年前ですよ。古舘さんと仲悪くて大変でした」と思わず暴露した。

スタジオが騒然となったが「仲悪いから、私のYouTubeチャンエルに来てもらって。2時間、ぐわ〜と好きなことを言わしてもらった。あれですっとした。本当にとがっていた、2人とも生意気で」と過去の因縁を語っていた。