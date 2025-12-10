「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）

フワちゃんが１０日、都内で開催されたスターダムの会見で、プロレス挑戦の経緯を明かすとともに、再デビュー戦で挑む葉月に「勝つつもりで、倒しにいく」と宣戦布告した。

３年前のテレビ企画で出会ったプロレス。ＳＮＳでの不適切発言での活動自粛中に、その時の情熱がよみがえった。「仕事が忙しい中で夢に踏み出せない状況でした。あの騒動があって、ゆっくり考えた時、以前からの夢だったプロレスのことを考えて、覚悟を決めて、葉月さんに相談しました」と振り返った。

テレビ企画時に指導を受けた葉月と会食し、プロレス挑戦を相談したフワちゃん。命をかけた危険なスポーツだと教わっても、覚悟は変わらなかった。１１・７後楽園大会で入団を発表し、１２・８後楽園大会で葉月との対戦を直訴し、受諾された。

葉月は「フワちゃんは私と一緒。不器用で誤解されやすい。フワちゃんの優しい部分、悩んでいる部分も隣で見てきました。その中でプロレスを選んでくれたこと、私と再デビュー戦を戦いと言ってくれたことがうれしい」と、時折涙声で語った。

プロレスは禊（みそぎ）ではなく夢。そう入団発表時に語ったフワちゃん。「プロレスは本当にカッコイイ。華やかな世界だけど、選手は限界を超えたトレーニングをしている。この厳しさに心を奪われました。私がテレビに出ていたこととか関係なく、強い人が残る世界に本気で向き合いたい。生意気かもしれないが、勝つつもりで、全力でトレーニングします。しっかり倒しにいきます」と宣戦布告した。