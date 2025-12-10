森保J、来年3月にイングランドとの国際親善試合が決定!「マッチメイクに尽力いただいたすべての関係者に感謝」
日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表が来年3月31日にイングランド代表と国際親善試合を行うことが決定したと発表した。
キックオフは現地時間19時45分(日本時間4月1日3時45分)。会場はイングランド・ロンドンのウェンブリー・スタジアムとなる。テレビ放送については調整中だという。
FIFAランキングは日本の18位に対し、イングランドは4位。過去の対戦成績は日本の1分2敗(3得点5失点)となっている。
以下、森保一監督のJFA発表コメント
「世界でもトップクラスの実力と実績を誇るイングランド代表と、サッカーの聖地と呼ばれるウェンブリー・スタジアムで試合ができることをとても嬉しく思います。マッチメイクに尽力いただいたすべての関係者に感謝申し上げます。FIFAワールドカップ26の組み合わせも決まり、より具体的に本大会に向けてのシミュレーションとチーム強化を図り、トップオブトップの相手にも勝利を目指して戦いたいと思います。また、日頃からヨーロッパのトップレベルのリーグでプレーしている日本代表選手たちのこれまでの活躍があってこそ、こういったクオリティの高い相手とのアウェイでの対戦が実現するものだと感じています。選手たちのこれまでの活躍にも敬意を示すとともに、さらにチーム力の積み上げを目指します」
