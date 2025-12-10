2026年1月16日より3週間限定で全国公開される『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と同時上映で、『有吉の壁』（日本テレビ系）の人気企画『京佳お嬢様と奥田執事』の映画版『京佳お嬢様と奥田執事～京佳お嬢様パリへ行く～』が公開されることが決定した。

参考：『有吉の壁』人気企画『アドリブ大河』が映画化 主役はとにかく明るい安村＆蛙亭 イワクラ

『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は「映画館でみんなで笑おう！」をキャッチコピーに、バラエティ×映画の壁を越えたスケールでテレビと連動し、『有吉の壁』10周年の集大成として人気企画を映画化するもの。伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”（とにかく明るい安村）と“わり井直虎”（イワクラ／蛙亭）を主役に物語が展開していく。

12月10日放送の『有吉の壁SP』では、同時上映で『京佳お嬢様と奥田執事～京佳お嬢様パリへ行く～』も公開されることが発表された。

2025年1月に「男女即興ユニット」で生まれた、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田の『京佳お嬢様と奥田執事』。その世界観が視聴者に深く刺さり、放送直後から大バズリするとそのまま勢いにのって、ショートドラマ、CM、漫画化、小説化もされた。その集大成としてついに2人が銀幕デビューする。

「奥田！ 京佳パリに住むことにする！」京佳お嬢様史上空前のワガママが炸裂。花の都パリを舞台に執事奥田が「あのじゃじゃ馬～～!!」と喚きつつ振り回される。

映画版ではお馴染みのライバルたちに加えて新キャラも登場するという。

あわせて公開された特報映像には、ワクワクした顔で「パリに住む！」という京佳お嬢様（金子きょんちぃ）の姿やそんな京佳お嬢様に振り回され、走り回る奥田執事（奥田修二）の姿が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）