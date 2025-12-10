ブラジル指揮官アンチェロッティ、今季プレミアリーグ優勝は「アーセナルだ」一方でCL本命クラブは…
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がアーセナルのプレミアリーグ制覇に太鼓判を押しつつ、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の優勝候補には自身の古巣を挙げた。イギリス『メトロ』が伝えている。
アーセナルは好調なシーズンを送っており、過去3シーズン連続で2位だったプレミアリーグで現在1位。欧州CLのリーグフェーズも前節終了時点で5戦全勝の首位となっている。
アンチェロッティ監督はレアル・マドリーで3回、ミランで2回の欧州CL制覇を経験し、イングランドではチェルシーとエバートンを指揮した。
今季のプレミアリーグでどこが優勝するか訊かれると、「アーセナルだ」と回答。「私はプレミアリーグのファンだ。アーセナルは本当に良いスタートを切ったと思うし、彼らは素晴らしいチームで、本当に堅実なチームだ」と評価し、さらにこう続けた。
「そしてもちろん、私はガブリエル(・マルティネッリ)がいるからアーセナルのサポーターだが、リシャルリソンがいるからトッテナムも応援しているし、(マンチェスター・)ユナイテッドも応援している。私はブラジル人選手たちを応援しているんだ」
一方、欧州CLについては「私のレアル・マドリーだ」と主張。監督として大きな成功を収めた古巣であり、FWビニシウス・ジュニオールらブラジル人選手も多く所属する歴代最多優勝クラブを本命視した。
