広島対上海申花のハーフタイムに場外戦…スタジアム内部でMFトルガイ・アルスランと相手選手・スタッフら揉める
[12.10 ACLE第6節 広島 - 上海申花 Eピース]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のサンフレッチェ広島対上海申花で、ハーフタイム突入直後に広島MFトルガイ・アルスランが上海申花の選手やスタッフと揉める事案が発生した。
前半を0-0で終えたこの一戦では、選手たちがピッチを離れてそれぞれのロッカールームに戻ろうとした際にアルスランがピッチレベルの階段を降りてスタジアム内部に入ったものの、後ろを振り向いて足を止めた。アルスランは階段から降りてくるMFガオ・ティエンイーを待ち構えると、左手でティエンイーの腕付近を押して対立的な態度を示し、ティエンイーはこれに対してそのまま無視しようと強引に歩き続けた。
これを見た上海申花のMFウィルソン・マナファが2人を引き剥がしてアルスランを軽く押すと、上海申花のスタッフもアルスランのもとへ向かって一連の対立の中では最もヒートアップする姿があった。アルスランもヒートアップ気味になって相手スタッフのもとへ詰め寄ろうとしたものの、すかさず広島のスタッフやMF菅大輝、DF佐々木翔などが間に入って介入。それ以上の対立は起きず、両チームの選手はロッカールームに戻っていった。
