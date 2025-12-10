「ポルトガル代表みたい」「かっこいい」「おしゃれ」Jクラブの新ユニフォームに反響
高知ユナイテッドSCは10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。
ユニフォームサプライヤーは引き続き、株式会社アスレタが担当。高知県が生産量日本一の花「グロリオサ」をモチーフにしたデザインで、フィールドプレーヤーの1stはえんじ色、2ndは白、GKの1stは緑、2ndはピンクとなる。クラブはコンセプトに関し、公式サイト上で以下のように説明した。
「デザインには、高知県が生産量日本一を誇る『グロリオサ』を採用。『グロリオサ』には、鮮やかで炎のような見た目から『燃える情熱』という花言葉があり、その花言葉同様にファン・サポーターと共に情熱を持ってシーズンを戦い抜くというコンセプトになっています」
「また袖部分には、10本のラインがデザインされており、高知ユナイテッドSC誕生から10周年の歩みを表現するデザインになっています。そして背面の襟元には、2025シーズン同様に坂本家の家紋を配置。生誕190周年を迎えた高知県の偉人 坂本龍馬に倣い、挑戦する姿勢や情熱を表現しています」
クラブ公式のX(旧ツイッター/@kochi_United)やインスタグラム(@kochiunitedsc)で新ユニフォームがお披露目されると、「お、かっこいい!! ATHLETAさんありがとうございます」「これは良いデザイン」「めっちゃええやん! おしゃれ」「センスの塊のデザイン ポルトガル代表みたいでカッコいい!」「もちろん買います」といったコメントが届いた。
なお、販売については後日、改めて告知するという。
ユニフォームサプライヤーは引き続き、株式会社アスレタが担当。高知県が生産量日本一の花「グロリオサ」をモチーフにしたデザインで、フィールドプレーヤーの1stはえんじ色、2ndは白、GKの1stは緑、2ndはピンクとなる。クラブはコンセプトに関し、公式サイト上で以下のように説明した。
「また袖部分には、10本のラインがデザインされており、高知ユナイテッドSC誕生から10周年の歩みを表現するデザインになっています。そして背面の襟元には、2025シーズン同様に坂本家の家紋を配置。生誕190周年を迎えた高知県の偉人 坂本龍馬に倣い、挑戦する姿勢や情熱を表現しています」
クラブ公式のX(旧ツイッター/@kochi_United)やインスタグラム(@kochiunitedsc)で新ユニフォームがお披露目されると、「お、かっこいい!! ATHLETAさんありがとうございます」「これは良いデザイン」「めっちゃええやん! おしゃれ」「センスの塊のデザイン ポルトガル代表みたいでカッコいい!」「もちろん買います」といったコメントが届いた。
なお、販売については後日、改めて告知するという。
明治安田J2・J3百年構想リーグ— 高知ユナイテッドSC (@kochi_United) December 10, 2025
ユニフォームデザイン決定
デザインには、高知県が生産量日本一を誇る"グロリオサ"を採用。
"燃える情熱"という花言葉があり、情熱を持ってシーズンを戦い抜くというコンセプトになっています
詳細はこちらhttps://t.co/DocHtDdMvU#高知ユナイテッドSC pic.twitter.com/YOK3JsMZff
この投稿をInstagramで見る