米男子プロゴルフ、「Hero World Challenge」で松山英樹（33）が優勝した様子を12月8日、PGA TOUR公式Instagramが公開した。投稿では、ホストを務めるタイガー・ウッズ（49）との2ショットが紹介され、松山が今季2勝目を挙げたことや、プレーオフを制してタイトルをつかんだ流れが伝えられている。

渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

画像には、太陽の光を受けて笑顔を見せるウッズと松山が並び、中央には虎を模したトロフィーが置かれている。松山は鮮やかなイエローのウェアで立ち、誇らしげな表情を浮かべている。画面下には「NO, NOTHING.」の力強い英語コメントも添えられ、勝利への執念が伝わる構図となっている。

【画像】トロフィーを挟んで笑顔を見せる松山とウッズ（画像はPGATOUR公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「タイガーと友人なんて凄いな！」「松山選手優勝おめでとう御座います！！ 今年最初と最後の試合優勝するなんてホントに凄すぎる！！ 来年の活躍も楽しみです！」「松山選手おめでとうございます。そしてやっぱりタイガーはスーパースターです。ナイスツーショット」「タイガーと対等にここまで話せる日本人マジで後20年は出てこないよ。まぁ20年後でも松山は現役なんだろうけど」といった声が寄せられている。