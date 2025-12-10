　本日の日経平均株価は、FOMCを控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比52円安の5万0602円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は56社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を2600円→3800円に引き上げた大林組 <1802> [東証Ｐ]、26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正したアールプランナー <2983> [東証Ｇ]、急速な円安受け為替感応度の高い自動車関連に投資資金が向かったアイシン <7259> [東証Ｐ]など。そのほか、ツガミ <6101> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業

<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3916> ＤＩＴ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器

<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学

<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業

<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学


株探ニュース