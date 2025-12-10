この記事をまとめると ■SOLAS指定地域は港湾でもっとも厳重に管理される特別保安区域である ■「タイタニック」の事故を契機に成立した国際的安全条約が基盤となる ■川崎港では陸海空すべてで立入制限が強化され独自の規定が存在する

港湾における最厳重保安エリア

物流の起点となる埠頭は巨大な倉庫や物流センターが立ち並ぶ場所だが、港湾関係者以外は立ち入り禁止の場所がある。たいがいは立ち入り禁止の看板が置かれていたり、守衛小屋が建っており、入口に進入車両をチェックするスタッフが配置されているなどの処置が取られている。

しかし、そうした立入禁止区域のなかでもとくに厳重に管理されているのが「SOLAS指定地域」だ。このエリアに設置してある看板には警察への通報と書かれており、ほかの立入禁止エリアとは明らかに厳重に管理されていることがわかる。

ではこのSOLASとはいったいなんなのかを説明していこう。SOLAS（ソーラス）条約が制定されたのは1914年まで遡る。きっかけはあの有名なタイタニック号沈没事件だ。1912年４月14日夜半、北大西洋のニューファウンドランド沖をアメリカへの処女航海中であったタイタニック号が流氷と衝突し沈没。2200人を越える乗船者中約1500人の犠牲者を出した。

このタイタニック号の海難事故を契機として、各国がそれぞれの国内法により規定していた船舶の安全性確保について、条約の形で国際的に取り決める気運が高まった結果、「海上における人命の安全のための国際会議」として船舶の安全性を確保するための国際的なルールが生まれた。これがSOLASだ。

その後、2001年のアメリカ同時多発テロをきっかけに改正され、国際航海船舶と国際港湾施設の保安対策の強化を目的に、多くの港湾施設が立ち入り禁止となったという経緯がある。つまり、SOLAS指定地域は単なる立入禁止区域ではなく、テロや海難事故に対する重要な意味をもつということだ。

余談ではあるが、SOLAS条約に基づく「国際船舶・港湾保全法」が制定されたことによって、多くの釣り場が立ち入り禁止になったという事実もある。それまで釣り場となっていた多くの港湾や岸壁が立ち入り禁止になったが、この立ち入り制限は国際的な協定に基づくため、解除は難しいのだ。

港湾保安が生んだ特別区域の実態

話をもとに戻そう。実際にSOLAS指定地域に出向いてみると、警備が厳重であることがわかる。通常、立入禁止エリアなら金網はあっても鉄条網はない。しかし、SOLAS指定地域はがっちりとした門や鉄条網、監視カメラなどが設置され、部外者が簡単には入れないようにしてある。

埠頭といえばトラックが縦横無尽に走りまわっているのが当たり前だが、このSOLAS指定地域を外から見るに、少しだけ大人しい雰囲気があったのは気のせいだろうか。こうした特別な地域だが、川崎港の場合はSOLAS指定地域について制限の記述があったので紹介しておこう。

陸上の制限

フェンス・ゲートで区切られた国際航海船舶が着岸する制限区域内の港湾施設（岸壁等）への立ち入りが制限されている。これまでにも、川崎港公共埠頭において港湾施設は、港湾関係者以外の立入りは禁止されていたが、さらに港湾関係者以外の制限区域の立ち入りが強化されている。

海上の制限

川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設（岸壁等）に、海上から船舶などで接近することが禁止された。目安として、岸壁から30メートル以内は接近禁止だ。また、国際航海船舶が着岸している場合は、その船から30メートル以内の水域への接近が禁止されている（ただし、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く）。

上空の制限

川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設（岸壁等）に、上空から無人航空機（ドローン）などで侵入することが禁止されている。また、国際航海船舶が着岸している場合は、30メートル以内の水域に接近することが禁止されている。

このように、上空にまで制限のある特別な区域だということがうかがえる。埠頭や港湾エリアは、非日常の風景が見られる魅力的な場所ではあるが、くれぐれも立入禁止エリアに関しては注意して見学してほしい。