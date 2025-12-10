川崎麻世、21歳下妻と“アイドル時代の仲間”のライブへ「まよさん幸せそう」「皆さんヤング」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が8日、自身のインスタグラムを更新。「アイドル時代の仲間の早見優ちゃんと松本伊代ちゃんのライブに妻と行って来ました」と報告し、タレントの松本伊代（60）、早見優（59）との3ショットや、21歳下の妻・花音さんと俳優・渡辺めぐみ（61）も交えた集合写真を披露した。
【写真】「まよさん幸せそう」「皆さんヤング」“アイドル時代の仲間”松本伊代＆早見優との3ショットを披露した川崎麻世
川崎は続けて「コットンクラブで一足お先に素敵なクリスマス アイドルの顔を残しつつ、力が抜けた素敵な大人の落ち着いた雰囲気がとても良かったです。妻を見て若い若いと言ってたお二人。同じアイドル仲間の渡辺めぐみちゃんと3人はアラ還だけどとにかく若い どうしたらそんなに若くいられるの？伊代はまだ16だから〜って」などとちゃめっ気たっぷりにつづった。
この投稿にファンからは「まよさん幸せそう 良かった」「皆さんヤング若すぎますよ」「素敵です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「まよさん幸せそう」「皆さんヤング」“アイドル時代の仲間”松本伊代＆早見優との3ショットを披露した川崎麻世
川崎は続けて「コットンクラブで一足お先に素敵なクリスマス アイドルの顔を残しつつ、力が抜けた素敵な大人の落ち着いた雰囲気がとても良かったです。妻を見て若い若いと言ってたお二人。同じアイドル仲間の渡辺めぐみちゃんと3人はアラ還だけどとにかく若い どうしたらそんなに若くいられるの？伊代はまだ16だから〜って」などとちゃめっ気たっぷりにつづった。
この投稿にファンからは「まよさん幸せそう 良かった」「皆さんヤング若すぎますよ」「素敵です」などのコメントが寄せられている。