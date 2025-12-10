12月9日、俳優の清原翔が自身のInstagramを更新。自身が専属モデルを務めていた人気ファッション誌『MEN’S NON-NO』に登場することを発表し、喜びの声があがっている。

同誌の公式アカウントと共同投稿された内容によると、《2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！》とのこと。旧友や気心の知れたスタッフらに囲まれ、《撮影中はずっと笑いっぱなしで、あっという間に終了》と、和やかな撮影だったこともつづっている。

「清原さんは、『MEN’S NON-NO』専属モデルとしてデビューし、大学卒業後は俳優としての活動を始めました。NHK連続テレビ小説『なつぞら』や、ドラマ『恋はつづくよどこまでも』『死役所』など幅広い役柄を演じ、人気を集めていたのですが、2020年6月、感染症心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術に。治療を続け、翌年2月には、複数回の手術を経て体調が安定し、リハビリに励んでいることが発表されました。

2024年5月には、髪を後ろで結んでヒゲをたくわえた清原さんの姿がInstagramで公開され、療養後初の近影に、ファンからは感涙の声が集まっていました。最近は体調もいいのか、俳優やモデル仲間とよく会っているようで、人に囲まれて笑顔を見せる清原さんの写真が、定期的にアップされています」（芸能記者）

また、今回アップされた近影では、大きな変化もあった。2024年5月以降に投稿された写真は常にギプス姿だったが、今回はギプスのない笑顔の清原だった。雑誌の撮影で一時的に外したのかもしれないが、順調にリハビリが進んでいることがうかがえる。コメント欄では、清原の姿に感動するユーザーの書き込みが殺到している。

《待ってました、泣けます 素敵な笑顔で嬉しいです》

《本当に他人にはわからない御苦労がたくさんあったと思いますが、全ての努力が貴方の素敵な笑顔に凝縮されています》

《泣ける。リハビリどれだけしたのかな、とか考えたら涙出た。本当に素敵な写真を見せてくれてありがとうございます》

清原が誌面で完全復活する日も近い。