定番「黒タートル」どう着る？【GU】40・50代がお手本にしたい！「垢抜けコーデ」

着まわし力優秀な「黒タートルネックトップス」。定番ゆえにあか抜けコーデは作りにくいと思いがち。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる、大人にぴったりな黒タートルコーデをご紹介。ぜひお手本にして、今年らしく着こなしをアップデートして。

モノトーンで上品に仕上がる黒タートルコーデ

【GU】「リブタートルネックセーター」\1,990（税込）

黒タートルを上品に見せるなら、モノトーン × シルエットを意識してみて。コンパクトなグレーカーディガンで黒の強さを中和しつつ、ボトムスにはトレンドシルエットのワイドなカーブジーンズを組み合わせ。カラーとシルエットの相乗効果でメリハリのある着こなしが完成します。ネックレスとパンプスで大人らしい上品さもプラスするのが◎

重ねるほどあか抜けるレイヤードスタイル

白シャツのインナーに、黒タートルを仕込んだレイヤードコーデ。カジュアルな着こなしに黒タートルをプラスすることでグッと上品に仕上がるので、デイリーコーデを大人っぽく楽しみたい人におすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M