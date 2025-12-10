SixTONES、SMAP・嵐・KAT-TUN…先輩カバー5曲披露に反響「ジュニア時代思い出す」「懐かしすぎて号泣」【2025 FNS歌謡祭】
【モデルプレス＝2025/12/10】SixTONESが12月10日、フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）に出演。カバーメドレーに反響が集まっている。
8日に公式X（旧Twitter）にて「FNS歌謡祭で先輩のカバー曲を全て披露します。テレビの前で楽しみにお待ち下さい」と発表していたSixTONES。「FNS歌謡祭」公式Xではカバーメドレーは、DOMOTOの「シンデレラ・クリスマス」含む計5曲であると発表されており、未発表の4曲についてファンの中では予想合戦が行われていた。
黒やシルバー、ゴールドなどのシックな衣装姿で登場したSixTONESは、「シンデレラ・クリスマス」のほか、Kis-My-Ft2の「Shake It Up」、KAT-TUNの「THE D-MOTION」、SMAPの「Battery」、嵐の「明日の記憶」を披露。「明日の記憶」が流れると、MCを務める嵐の相葉雅紀が嬉しそうな笑顔を見せる場面もあった。
SixTONESがジュニア時代に頻繁にカバーしていた5曲のメドレーに、ファンからは「エモすぎる」「ジュニア時代思い出す」「懐かしすぎて号泣」「相葉ちゃんの前で初披露なの嬉しすぎ」「また見られるとは」などの反響が寄せられている。今回披露された5曲は、2026年1月21日にリリースする「MILESixTONES-Best Tracks-」初回盤Bに収録される。（mdelpress編集部）
