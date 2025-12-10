巨人は１０日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、台湾でのアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）にＮＰＢ選抜として参加した吉村優聖歩投手、坂本達也捕手、宇都宮葵星内野手、相沢白虎内野手の育成４選手がサインした。

育成３年目の変則左腕・吉村は今季、３軍戦を主戦場としたが、２軍戦で公式戦初登板も経験した。左キラーとして期待がかかる。

坂本達は２４年育成１位で富士大から入団。夏場以降に２軍戦で出場機会をつかみ打率３割１分４厘、１打点の成績を残した。

育成２年目の宇都宮は、２軍で８４試合に出場して打率２割８分９厘、１本塁打、１６打点。５０メートル走５秒９の俊足を生かして、イースタン・リーグ２位の２０盗塁をマークした。内外野の複数ポジションを守れる増田大輝内野手の後釜として期待される。

育成３年目の相沢は今季、３軍戦で経験を積んだ。２３年オフに起用の幅を広げるため外野に挑戦。２年間外野を守ってきたが、来季から２年ぶりに内野へ再挑戦する。

以下、１０日の契約更改

吉村 投 ３８０ △１０

坂本達 捕 ４２０ △２０

宇都宮 内 ４４０ △４０

相沢 内 ３８０ □