Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö¥Ð¥Ð¥¢È¯¸À¡×¤Ç¤Î±ê¾å¤Ç¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×À©ºî¿Ø¤Ë¹³µÄ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡©¡×

¡¡¸µ£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ËÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±È¯¸À¤äÆÃµ»¤Î¥Ö¥é¥Û¥Ã¥¯³°¤·ÈäÏª¤Ç¿·¤¿¤Ê²£´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»ëÄ°¼ÔÀ¸ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡ÖÃæ´ÝÍº°ì¤¬¤³¤ÎÏ©Àþ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¤Ä¤Î¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£·î£³Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö´í¤Ê¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤ë¼Ö¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¡¢¥Ð¥Ð¥¢¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ð¥Ð¥¢È¯¸À¡×¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ëµ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¸À¤Ã¤¿¡Ë¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤âÍ¶Æ³¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤ì¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤ÈÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê±ê¾å¤·¤¿¡Ëµ»ö¤òËÍ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Ð¥Ð¥¢È¯¸À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¤½¤¦¡Ë¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥Ð¥Ð¥¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶¦±é¤Î¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¤¬¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¡È½õ¤±Á¥¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®¸¶¤¬¡ÖÃæ´Ý¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆÇÀåÅª¤Ê¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡©¡¡½µ´©»ï¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÊ¸ÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Þ¤¿²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤é¡Êµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥ó¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÈÖÁÈÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¤Î¿½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£