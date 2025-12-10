タレントの朝日奈央（31）が9日、自身のインスタグラムを更新し、友人で元乃木坂46の女優・能條愛未（31）が歌舞伎俳優・中村橋之助（29）と婚約したことを祝福した。能條に花束を手渡す画像とともに「愛未ーー！結婚おめでとう」と喜びを伝えた。



【写真】アイドルの青春…2ショで「だいすき×100!!」

能條は11月10日に橋之助とともに会見し、婚約を報告していた。今月9日には日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」に初出演していた。



朝日は「愛未と出会ってから15年 初めて喋ったのが、高校一年生の時に愛未に消しゴムを借してもらった時 笑」と出会いについて告白。「お昼休みは一緒にお弁当を食べて、放課後には原宿行ったり、カラオケ行ったり、お泊まり会したり」とJK生活を一緒に楽しんでいたことも明かした。



朝日はアイドリング!!!のメンバーでもあったため「当時はお互いにアイドル活動をしていたのでお仕事の事もいっぱい話したし、沢山の青春を一緒に過ごしました！その頃から今でも仲良くてとっても大切な親友です」としみじみ伝えた。「愛未の幸せそうな姿を見て私まで嬉しい気持ちだよ 改めて、本当に本当におめでとう」と祝福した。



2人が制服姿でピースする写真や、「だいすき×100!!」と書き込んだプリクラ写真なども掲載。泣き笑いの顔文字も添えて「（プリクラ懐かしい だいすき×100）」と照れながら懐かしんだ。



（よろず～ニュース編集部）