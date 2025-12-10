NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 前日に「血圧200越え 熱38度越え」体調崩し…「だいぶ体調も戻って来ました」「どうも座位になると脈拍が上がる」「ＡＬＳの進行だとしても 対策はきっとあるはず」 【ALS闘病】





前日の投稿で「血圧200越え 脈拍140越え 熱38度越え もぉ〜何やってんだ〜」と、発熱し、体調を崩していることを明かしていた、津久井教生さん。



今回の投稿では「心配をおかけしております…採血してもらい ゆったりと過ごして…だいぶ体調も戻って来ました♪」と、投稿。





続けて「あとは原因がわかってくれると嬉しいですね♪」と、記しました。そして「どうも座位になると脈拍が上がるので またまた工夫していきたいです♪」「ＡＬＳの進行だとしても 対策はきっとあるはずですから♡ 気持ちが凹むのはよくないのです♪」と、綴りました。





津久井教生さんは「そして…今日は訪問入浴に入る事が出来ました♪」「熱も血圧も酸素も脈拍の数値もセーフです♡」と、投稿。



続けて「汗をたくさんかいたから入りたかったのです♪ そしたらいつもは入浴剤なのですが 今日はそうではなくて…なんと… なんと生柚のお風呂です♡」「わぁ〜い、嬉しいな〜」と、明かしました。



そして「ただ浮かべるだけではなくて途中で ぎゅっと絞ってもらった柚の香りが心地よく 汗もスッキリ流してもらいました♡」と、記しました。



最後に、津久井教生さんは「心も体もポカポカになりました♪ 生柚湯でパワーを注入してもらって 回復に向かっています♪」と、綴っています。





2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。



続けて、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」と、ファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】