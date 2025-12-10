お米も高い、肉も根菜も高い…。価格高騰が続くなか、「カレーライス物価指数」は1食451円となり、過去最高値を更新しました。

【写真で見る】カレーライス物価指数を大幅に押し上げたのは“あの食材”

買い物客で賑わう都内のスーパー。



「サトイモ、ジャガイモ、ニンジンを買った。（Q.カレーは作りますか）結構作りますよ。月に1〜2回」

「（Q.カレーライス好きですか）好き。おいしいから」

家庭料理の定番で、日本の国民食と言われるほど愛されている“カレーライス”。



このカレーライス1食をつくるのに必要な食材や水道光熱費から算出する、その名も「カレーライス物価指数」がきょう発表されました。

去年10月の1食あたりの費用は371円でしたが、それから1年で451円と、80円上昇。過去最高値を更新。具材となる肉や野菜、さらにはカレーのルーなど軒並み高騰しているといいます。

カレーライス お得な食材は？

アキダイ 秋葉弘道 社長

「私もかれこれ40年近くこの業界にいますけど、間違いなくこの時期の価格としてはダントツ高い。ジャガイモ、タマネギ、ニンジンは家計の備蓄野菜の代表格ですよね。この辺が高いとなると、だいぶ厳しい状況だと思います。カレーの絶対的なスタメンですので」



代わりに今おすすめなのが…

アキダイ 秋葉弘道 社長

「ずっと高かったブロッコリーがだいぶ落ち着いてきました。一番高かった時に比べれば、半値ぐらいになっている。カレーに入れても非常に彩りもいいですし」

カレーライス物価指数を大幅に押し上げたのは…コメ

一方、こちらのスーパー…



記者

「あちらのお客さん。お米を見比べています」

今回、カレーライス物価指数を大幅に押し上げたのは、やはり“ごはん”です。203円と、前年の同じ月と比べ61円上昇。初めて200円を超えました。



お客さんにカレーライス物価指数について聞いてみると…



「家で作ったら、（1食）180円ぐらいで全然できるんじゃないですか。（Nスタ：いま、451円）うわ！そんなにするんですか。野菜も、ジャガイモとか高いですし、そう言われたらそうかな」

「高い！そうしたらレトルトとか買っちゃいますね」



こちらの方は…



「前はニンジン3本入れているのを1本にしたりとか、日によってはジャガイモを抜いたことがあります」

帝国データバンクは、次回、11月分は460円台に到達し、“カレーショック”が本格化する見込みだということです。