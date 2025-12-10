野性爆弾くっきー！アート新作を新春なんばで発表へ 京藍染師との合作
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が、染色アーティスト「京藍染師」松崎陸氏とコラボレーションし、来年1月に松崎氏の個展で披露されることが決まった。
【動画】男性は特に憧れる”ミッチミチ”のガレージ…くっきー！、“名車”2台一気に納車され上機嫌
松崎氏は、京都の染司よしおか五代当主吉岡幸雄氏の最後の弟子で、35歳にして、100年前に途絶えた京都原種の「京藍」を古文献をひもといて復活させ、イタリアのラグジュアリーレザーブランド「Valextra」とのコラボ作品を発表。また、大阪・関西万博イタリア館ではモレスキンとのコラボ作品が展示された。伝統と革新を融合させた功績から「KYOTO Next Award 2025」にて優秀賞も受賞している。
そして、来年1月8日〜18日に大阪・なんばのLAUGH & PEACE ART GALLERY OSAKAで『Laugh in Kyoai -京藍の中で笑う 京藍染師・松崎陸個展』が開催。「京藍×奇笑」をテーマに、松崎氏とくっきー！の合作も特別展示される。
奇笑（きしょう）とは「奇＝奇妙、予想外、異様」と「笑い」を掛け合わせた松崎氏の造語で、ルールや常識から少しはみ出した瞬間に生まれる、理解不能なのに笑ってしまう感覚を言語化したもの。100年前に滅びた「京藍」を古文献をひもとき、復活させることは、希少な活動で、理解不能かもしれないけれど、奇笑であればこそ、次世代に残してゆけることができるのではないかという想いが込められた。
■野性爆弾・くっきー！ コメント
高級なキャンバスでございました。絵具が染み込んでゆき通常の3倍ほどの塗り重ね。それ故に情が湧き心こめたっちゃんっ（ハート」
■松崎陸氏 コメント
京藍染師として100年前に滅びた京都原種の藍を復活させ後世へ残す活動をしております。今回、くっきー！さんとご一緒できることを心から光栄に思います。
■『Laugh in Kyoai -京藍の中で笑う 京藍染師・松崎陸個展』概要
日程：2026年1月8日（木）〜18日（日）
営業時間：午後1時〜6時 ※火・水定休
入場料：無料
場所：Laugh & Peace Art Gallery（大阪市中央区難波千日前3-15 吉本本館1F）
【動画】男性は特に憧れる”ミッチミチ”のガレージ…くっきー！、“名車”2台一気に納車され上機嫌
松崎氏は、京都の染司よしおか五代当主吉岡幸雄氏の最後の弟子で、35歳にして、100年前に途絶えた京都原種の「京藍」を古文献をひもといて復活させ、イタリアのラグジュアリーレザーブランド「Valextra」とのコラボ作品を発表。また、大阪・関西万博イタリア館ではモレスキンとのコラボ作品が展示された。伝統と革新を融合させた功績から「KYOTO Next Award 2025」にて優秀賞も受賞している。
奇笑（きしょう）とは「奇＝奇妙、予想外、異様」と「笑い」を掛け合わせた松崎氏の造語で、ルールや常識から少しはみ出した瞬間に生まれる、理解不能なのに笑ってしまう感覚を言語化したもの。100年前に滅びた「京藍」を古文献をひもとき、復活させることは、希少な活動で、理解不能かもしれないけれど、奇笑であればこそ、次世代に残してゆけることができるのではないかという想いが込められた。
■野性爆弾・くっきー！ コメント
高級なキャンバスでございました。絵具が染み込んでゆき通常の3倍ほどの塗り重ね。それ故に情が湧き心こめたっちゃんっ（ハート」
■松崎陸氏 コメント
京藍染師として100年前に滅びた京都原種の藍を復活させ後世へ残す活動をしております。今回、くっきー！さんとご一緒できることを心から光栄に思います。
■『Laugh in Kyoai -京藍の中で笑う 京藍染師・松崎陸個展』概要
日程：2026年1月8日（木）〜18日（日）
営業時間：午後1時〜6時 ※火・水定休
入場料：無料
場所：Laugh & Peace Art Gallery（大阪市中央区難波千日前3-15 吉本本館1F）