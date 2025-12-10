出口夏希、2026年は「たくさん吸収する年に」 美デコルテあらわなドレスでピュアな存在感放つ
俳優の出口夏希（24）が10日、都内で行われた『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に登壇。新世代をけん引する映画人男女2人に贈られる「エル・ガール ライジングスター賞」を受賞した。
【動画】出口夏希、受賞作トークでキュートさ全開！ピュアな空気感に会場ほっこり
出口は黒と白のロングドレスで登壇。キャミソールスタイルで、美しい肩とデコルテをあらわにしながらもピュアな存在感を放った。映画『か「」く「」し「」ご「」と「』の演技が評価され、「うれしい気持ちでいっぱいなんですけど、思い入れのある作品だったので、作品に携わった皆さん、キャストの皆さん、見てくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。
本作について「青春がいっぱい詰まっている作品ですけど、私も撮影しながら青春時代を思い出しました」と振り返った出口。目前となった2026年は「新しいものをいっぱい見て勉強してたくさん吸収する年にしたいなと思っております」と笑顔で意気込んだ。
映画『か「」く「」し「」ご「」と「』は、 今作は『君の膵臓をたべたい』で知られる住野よる氏の同名小説を映画化。“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”男女5人の、純度100％の尊い日々を描く青春ラブストーリーとなっている。出口は、底抜けに明るい性格でヒロインよりもヒーローになりたいと願う三木直子（通称：ミッキー）を演じた。
本アワードは、ファッション・メディア『ELLE（エル）』が、文化人やジャーナリスト、エル・エディターなどの投票によって、2025年に公開された映画の中からベスト作品を決定。ことしで11回目の開催となる。
ほかに、北川景子、吉沢亮、木戸大聖、塚原あゆ子氏、村田千恵子氏（『国宝』プロデューサー）、プレゼンターとしてよしひろまさみち氏、坂井佳奈子氏（ELLE編集局長）が登壇。MCは平山深雪が務めた。
■『ELLE CINEMA AWARDS 2025』各部門受賞者
【エル ベストアクトレス賞】
北川景子『ナイトフラワー』
【エル メン賞】
吉沢亮『国宝』
【エル・ガール ライジングスター賞】
木戸大聖『ゆきてかへらぬ』
出口夏希『か「」く「」し「」ご「」と「』
【エル ベストディレクター賞】
塚原あゆ子氏『ファーストキス 1ST KISS』
【話題賞】
『国宝』
【作品賞】
1位『ANORA アノーラ』
2位『国宝』
3位『ワン・バトル・アフター・アナザー』
4位『サブスタンス』
5位『教皇選挙』
6位『ウィキッド ふたりの魔女』
7位『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』
8位『エミリア・ペレス』
9位『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
10位『ルノワール』
