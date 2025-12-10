百田夏菜子さん、本郷奏多さん、エルフの荒川さんとはるさんが、Pokémon Happy Holidays『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 百田夏菜子 】 今年のクリスマスプライベートで過ごす相手を告白 「プレゼント交換しよって…」 エルフ荒川は 「THE W」決勝出場へ意気込み 「メガシンカしたい」





横浜赤レンガ倉庫で行われた本イベント。

きょうから始まる「Pokémon Happy Holidays」ブースでピカチュウと共にツリーの点灯式に参加した４人。

煌びやかに光るツリーを見ながら荒川さんは“このメンバーとピカチュウと横浜赤レンガ倉庫で点灯式参加させてもらえるなんて！ガチ天下とりました！私の人生に光灯ったマジで！”と寒空の下でもいつも通りテンションあげあげ。

幼少期からポケモンが大好きだったという本郷さんは、突然自身のスマホを取り出し、“ちょっとあの…ピカチュウ大好きな甥っ子のために写真を…せーの！”と勝手にピカチュウとツリーをバックに自撮りを始め、やりたい放題。







それぞれのクリスマスの予定を聞かれると、はるさんが“いま恋人がいるんですけど、その方をまだ誘えていなくて。今のところ野田クリスタルさんがやってる「クリスタルジム」に行く予定だけなので。これをきっかけに勇気を出して誘おうかな”とはにかむと、荒川さんから“はるが恋愛エピソード多いのムカつきます！悔しいんやけどそういうの！私も話したいんやけどそういうの〜！”と突っ込み、会場の笑いを誘いました。







そんな荒川さんは、“お母さんとクリスマスと大好きだから”という理由で芸名を「マミークリスマス」に改名しようとしたこともあるというほどのクリスマス好き。

しかし今年クリスマスよりも年末に控える賞レースが気になるようで、“（お笑いコンビの）「めぞん」の原（一刻）君っていう芸人の後輩がＭ-１の決勝にいくことになったんですよ。私も今週末は「THE W」の決勝があるので、２人で『メガシンカ』して、優勝したいなって。２人とも『メガシンカ』したいと思います。盛り上げてくで〜！アゲ〜！”とポケモンキャラの「進化」になぞらえ、賞レースへの意気込みを語りました。







毎年、クリスマスの時期はコンサートを開催しているという「ももいろクローバーZ」。百田さんは、合間にメンバーやスタッフとでプレゼント交換会を楽しんでいるといいます。

プライベートでは今年のクリスマスは高校時代の同級生でタレントの朝日奈央さんと過ごすと明かし、“一緒にクリスマスパーティをやる約束をしているんですけど、それの準備をしたいなって思っています。プレゼント交換しよっていう話で盛り上がったんですけど、でも（朝日は）忘れちゃってるんでもう一度ちょっと連絡とりあいたいと思います。（あの計画は）続行でいいよねって（笑）”と笑顔を浮かべました。



【担当：芸能情報ステーション】