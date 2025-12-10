『ぬいぐるみ』みたいな犬種５選

毛がふわふわな犬種は数多く存在しますが、中でも“ぬいぐるみ”のようなふわふわ感を持つ犬種は日本国内でも人気が高い傾向にあります。ここでは、『ぬいぐるみ』みたいな見た目の犬種を5種類みていきましょう。

1.トイプードル

日本国内でも長い間、高い人気を誇っているトイプードルは、カールがかったふわふわの毛が特徴的な犬種です。

ふわふわでもこもこな見た目ながら、シングルコート犬種なので毛が抜けにくく、体臭も少ないため、初心者の方でも飼いやすいと言われることも。また、毛の色もレッドやアプリコット、ブラック、ホワイトなど豊富です。

2.ビションフリーゼ

ビションフリーゼは、トイプードルと先祖を辿って行くと同じ犬にたどり着くのではないかと言われている犬種です。ふわっ、もこっとした毛が特徴的で、毛の色は純白のみがビションフリーゼとして認められます。

全体をカットでまん丸く整えられているビションフリーゼが多く、その姿はまるで「綿飴のようだ」と評されることも！

3.ポメラニアン

ふわふわな毛並みを持つポメラニアンは、日本国内のみならず、世界中で愛されている犬種です。毛の色はホワイトやブラック、ブラウン、オレンジ、クリーム、グレーなど豊富で、それぞれの犬によって個性が現れます。

ふわふわでボリューミーな見た目を維持するには、換毛期になると抜け毛が増えるので、毎日必ずブラッシングをして、毛が絡まらないようにケアしてあげましょう。

4.マルチーズ

マルチーズは、モフモフとした純白の毛が特徴的な犬種です。毛はシルクのような細くて滑らかな肌触りが魅力的で、撫でるとサラッとした手触りをしています。

抜け毛は少なめですが、毛が細いこともあり絡まりやすいので、毎日丁寧にブラッシングをしてあげて、月に1～2回を目安にシャンプーしてあげるとよいでしょう。

5.サモエド

「サモエドスマイル」で話題になったサモエド犬は、真っ白い長い毛に体を覆われ、ふわふわモサモサとしたぬいぐるみのような見た目が人気です。

ダブルコート犬種なので抜け毛が非常に多く、毎日必ずブラッシングを行い、大量の抜け毛を処理する必要があります。特に換毛期は普段以上に毛が抜けるため、ブラッシングに加えて定期的にシャンプーすることもおすすめです。

ふわふわなワンコのお世話の注意点

ふわふわな毛を持つワンコを飼っている人は、特に毛のお手入れを重視しなければなりません。毎日丁寧にブラッシングをしつつ、毛が絡まっていないかチェックしてあげましょう。

さらに、毛量によって皮膚が蒸れてしまうこともあるので、皮膚トラブルを起こさないように毎日皮膚の状態をチェックすることも大事です。

また、毛が伸び続ける犬種は抜け毛が少ないがゆえに放置していると、もこもこと毛が増えていってしまいます。定期的にトリミングサロンに連れていき、適度な長さにカットしてもらったり、丁寧にシャンプーしてもらってください。

まとめ

いかがでしたか。今回はぬいぐるみのような見た目の犬種を5種類ご紹介しました。モフモフ感が魅力的な犬ばかりでしたが、被毛をきれいに保つためにも、毎日のケアは欠かせません。必ず丁寧なブラッシングを行いましょう。