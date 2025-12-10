キノコ類の栽培と販売を手掛ける新潟市南区の会社が県外産のシイタケなどを「新潟県産」と偽って表示し販売していたことがわかりました。社長が取材に応じ「オーダーに応えたくてやってしまった」と説明。謝罪しています。



〈中山食茸 中山芳雄社長〉

「表示法違反ということでとても…ご心配じゃないなご迷惑をおかけしてまことに申し訳ございませんでした」



深々と頭を下げるのは新潟市南区にある中山食茸の中山芳雄社長です。





新潟市によりますと中山食茸はおととし10月からことし6月までの間に、菌床しいたけなど約2070キロの商品について県外産のものを新潟県産と表示を偽って卸売業者などに販売したということです。取引先からの問い合わせを受けて11月6日に、中山食茸が自ら「誤った表示をしてしまった」と保健所に連絡したということです。〈中山食茸 中山芳雄社長〉「予定通り収穫できなかったときとかあって、 そのときにどうしてもオーダーに応えたくて迷惑をかけちゃうなと思ってやっちゃいました」菌床しいたけの栽培には温度や湿度を一定に保つ必要がありますが機械の故障などで順調に育たない時期があったといいます。その時に県外の生産者から商品を取り寄せて販売したということです。〈中山食茸 中山芳雄社長〉「やってはいけないとは思ってはいたんですけど、ちょっとならいいかなとか認識がすごく甘くて。今までは無理に応えようと思っていたがこれからは相談していまの現状をお伝えしてやっていきたいと思っています」新潟市は食品表示法に基づいて再発防止策の実施などを求めています。