日本代表、FIFAランキング“４位”の強豪イングランドとの対戦が正式決定！ 来年３月に聖地ウェンブリーで激突へ
日本サッカー協会（JFA）は12月10日、日本代表が来年３月31日に、イングランドのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行なうことが決定したと発表した。
試合は現地時間の19時45分（日本時間4月1日の 3時45分）にキックオフされる。テレビ放送については調整中となっている。
対戦相手のイングランド代表は、のFIFAランキングで４位（2025年11月20日時点）。日本との過去の対戦成績は、日本の０勝２敗１分（３得点５失点）である。
この決定に際し、日本代表の森保一監督がコメントを発表。「世界でもトップクラスの実力と実績を誇るイングランド代表と、サッカーの聖地と呼ばれるウェンブリー・スタジアムで試合ができることをとても嬉しく思います。マッチメイクに尽力いただいたすべての関係者に感謝申し上げます」と、強豪との対戦実現への喜びと感謝を述べた。
続けて、「FIFAワールドカップ 26 の組み合わせも決まり、より具体的に本大会に向けてのシミュレーションとチーム強化を図り、トップオブトップの相手にも勝利を目指して戦いたいと思います」と、本大会を見据えた強化への意欲を示した。
また、この対戦が実現した背景にも触れ、「日頃からヨーロッパのトップレベルのリーグでプレーしている日本代表選手たちのこれまでの活躍があってこそ、こういったクオリティの高い相手とのアウェイでの対戦が実現するものだと感じています」と選手たちの活躍を称えた。
最後に、「選手たちのこれまでの活躍にも敬意を示すとともに、さらにチーム力の積み上げを目指します」と、今後のチーム強化への決意を語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！