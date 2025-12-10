オルカンに月3万円「銀行に預けるだけではお金は増えません」26歳男性が3年間積立投資した結果
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：350万円
現預金：100万円、リスク資産：135万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：135万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年の後半から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本108万円→評価額135万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「基本的には放置しているので、どのように増減していたかは分かりません。ただ、現在はプラスで運用できています。私は月3万円の積み立て設定を一度も変更していないので、資産の増え方はある程度一定。これから日本株の運用も始めて、2年後には資産300万円になればいいな」とあります。
ただ最近は「友人の結婚式でご祝儀を渡す機会が多いので、その月は支出を抑えて」投資額を捻出していると言います。
マイルールは「必ず現金を生活に必要とする分は確保しておく」こと。「投資にお金をかなり回して結局現金が必要となり、マイナスの運用タイミングで引き出したケースを聞いたことがあるため」気を付けているとのこと。
積み立てた資産は「自分が結婚するタイミングで」必要であれば引き出したいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
26歳・年収350万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は大阪府に住む26歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：350万円
現預金：100万円、リスク資産：135万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：135万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年の後半から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本108万円→評価額135万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「基本的には放置しているので、どのように増減していたかは分かりません。ただ、現在はプラスで運用できています。私は月3万円の積み立て設定を一度も変更していないので、資産の増え方はある程度一定。これから日本株の運用も始めて、2年後には資産300万円になればいいな」とあります。
26歳・年収350万円会社員男性の思う積立投資のメリット積立投資を始めてよかった点として、「お金に余裕があると心にも余裕が出てきます。偶然プラスの運用ができているのかもしれませんが、ただ銀行に預けるだけではお金は増えません。自分だけでなくお金にも働いてもらう事ができた」とコメント。
ただ最近は「友人の結婚式でご祝儀を渡す機会が多いので、その月は支出を抑えて」投資額を捻出していると言います。
マイルールは「必ず現金を生活に必要とする分は確保しておく」こと。「投資にお金をかなり回して結局現金が必要となり、マイナスの運用タイミングで引き出したケースを聞いたことがあるため」気を付けているとのこと。
積み立てた資産は「自分が結婚するタイミングで」必要であれば引き出したいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)