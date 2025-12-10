「若返ってる？」橋本環奈＆向井理、ドラマオフショットに反響！ 「20代から変わらなすぎじゃない？」
2026年1月12日より放送開始のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは12月9日、投稿を更新。出演する俳優の橋本環奈さん、向井理さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】橋本環奈＆向井理の『ヤンドク！』オフショット
この投稿には「救急外来レベルの破壊力」「美男美女すぎる」「タッグが見れるのほんとーに嬉しいです」などの声が。ほかにも「包帯巻いててもかわいいってどういうこと!?」「やっぱすげぇな顔面国宝」や「向井理若返ってる？」「20代から変わらなすぎじゃない？」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美男美女すぎる」同アカウントは「包帯巻いててもかわいい湖音波(#橋本環奈)と撮影裏でメロいと話題になった中田先生(#向井理)の2shotをお届け」とつづり、1枚の写真を投稿。金髪の頭に包帯を巻いた橋本さんと、白衣をまとった向井さんが写っています。俳優の中でも屈指の美男美女コンビの豪華なツーショットです。
オフショットをたびたび投稿同アカウントは、ドラマのオフショットをたびたび投稿。11月30日には、橋本さんのクランクインの様子を動画で公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
