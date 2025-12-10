¡ÖºÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¸½¾õ¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÌäÂê»ë¡É¡¡WÇÕ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¡Ö»à¤ÎÁÈ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
»°ãø¤Èµ×ÊÝ¤Ï¿¹ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤ÌÀïÎÏ¤À(C)Getty Images
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£Âç²ñ¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤ÎÁ°É¾È½¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¹¶·â¿Ø¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤ÎÊÑËÆ¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤È¤·¤¿¶á±Æ
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢9·î²¼½Ü¤«¤éÉé½ý¤Ë¤è¤êÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Î¸½¾õ¤ò¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î8Æü¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²ø²æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Î¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Âè6Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î½Ð¾ì6»î¹ç¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éüµ¢¸å¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î¤ËÆþ¤ê¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ø»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¸½ÃÏÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¤â¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥ê¡¼¥°19»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤ºÂç¤¤¯Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸°Ì´¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬»°ãø¤ÎËÜ²»¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï»°ãø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤â¤¦1¿Í¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î½Ð¾ìÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¡È¸½ºß¤Ç¤¢¤êÌ¤Íè¡É¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤Ïº£µ¨¤â¹¶·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£13»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤ß¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Öºòµ¨¤â36»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢À®Ä¹¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂ¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤½ÐÍè¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤¬¡¢ºÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î½ÐÍè¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·»°ãø¤Èµ×ÊÝ¤¬¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÍèÇ¯6·î¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¡¢µ×ÊÝ¤ÎÎ¾Áª¼ê¤ÏËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉüÄ´¤¬¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÌö¿Ê¤ÎÂç¤¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]