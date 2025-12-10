旅先で食べたい「和歌山県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「しらす丼」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の締めくくりとして、非日常を味わえる旅に出かけ、古くから伝わる食の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。その土地ならではの文化が息づく料理は、深い感動と新しい発見を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「和歌山県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「生や釜揚げなど店ごとに様々な種類のしらす丼があるので、旅先で食べてみたいから」（40代女性／福島県）、「トッピングや食べ方で様々なアレンジを楽しめるので」（30代女性／東京都）、「新鮮な生しらすをたっぷり味わえるのが魅力で、海の近くで食べるとさらに美味しそうだから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「濃厚な豚骨醤油スープとストレート麺の組み合わせが魅力的であり、中華そばとして親しまれている本場の味を体験したいから」（30代男性／岩手県）、「ご当地ラーメンとして評価の高い和歌山ラーメンを堪能したいから」（20代男性／東京都）、「豚骨醤油ベースのあっさりスープに中細ストレート麺。地元民に愛されるB級グルメの定番」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「和歌山県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：しらす丼／35票和歌山県の沿岸部では新鮮なシラスが水揚げされ、特に生シラスを使った「しらす丼」は人気の海鮮グルメです。新鮮なシラスのぷりぷりとした食感と海の風味を堪能できる点が、旅先で味わいたいグルメとして支持を集めました。
回答者からは「生や釜揚げなど店ごとに様々な種類のしらす丼があるので、旅先で食べてみたいから」（40代女性／福島県）、「トッピングや食べ方で様々なアレンジを楽しめるので」（30代女性／東京都）、「新鮮な生しらすをたっぷり味わえるのが魅力で、海の近くで食べるとさらに美味しそうだから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：和歌山ラーメン／92票「和歌山ラーメン」は、豚骨しょうゆベースの濃厚でありながらもまろやかなスープと、ストレート麺が特徴のご当地ラーメンです。そのおいしさが全国的にも知られ、和歌山を訪れたらぜひ本場で食べたいという人が多く、圧倒的な票を集めて1位となりました。地域のソウルフードとしての知名度が人気の要因です。
回答者からは「濃厚な豚骨醤油スープとストレート麺の組み合わせが魅力的であり、中華そばとして親しまれている本場の味を体験したいから」（30代男性／岩手県）、「ご当地ラーメンとして評価の高い和歌山ラーメンを堪能したいから」（20代男性／東京都）、「豚骨醤油ベースのあっさりスープに中細ストレート麺。地元民に愛されるB級グルメの定番」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)