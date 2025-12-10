なか卯、鴨肉を使った3種類のトッピングと鴨のコクと旨みが溶け込んだつゆで鴨の味わいを楽しめる「鴨そば」を発売
なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月17日午前11時から、年越しの時期の定番商品「鴨そば」を販売する。
「鴨そば」は、鴨肉を使った3種類のトッピングと、鴨のコクと旨みが溶け込んだつゆで、鴨の味わいを存分に堪能できる商品。
鴨を様々な形で味わえるよう、トッピングには身の締まったむね肉、柔らかなもも肉、旨みが詰まった肉団子の3種類を使用している。青ねぎとふんわりジューシーな“おあげ”を添え、具沢山で食べ応えのある一品に仕上げた。旬の柚子の爽やかな風味が鴨の旨みを引き立てる、寒い季節にぴったりの風味豊かなそばを楽しめる。「鴨うどん」も用意しているので、好みに合わせて選んでほしいという。
なか卯のそばやうどんは、持ち帰りが可能。麺とつゆを別々に盛り付けており、電子レンジでそのまま温めて楽しめる。
年末年始はぜひ近くのなか卯の店舗や家庭で、なか卯の「鴨そば」を楽しんでほしい考え。
［小売価格］
鴨そば：（並）760円／（大）880円
鴨うどん：（並）640円／（大）740円
（すべて税込）
※持ち帰りが可能
※一部店舗は価格が異なる
※445店舗で販売予定（12月10日時点）
［発売日］12月17日（水）
なか卯＝https://www.nakau.co.jp