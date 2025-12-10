なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月17日午前11時から、年越しの時期の定番商品「鴨そば」を販売する。

「鴨そば」は、鴨肉を使った3種類のトッピングと、鴨のコクと旨みが溶け込んだつゆで、鴨の味わいを存分に堪能できる商品。

鴨を様々な形で味わえるよう、トッピングには身の締まったむね肉、柔らかなもも肉、旨みが詰まった肉団子の3種類を使用している。青ねぎとふんわりジューシーな“おあげ”を添え、具沢山で食べ応えのある一品に仕上げた。旬の柚子の爽やかな風味が鴨の旨みを引き立てる、寒い季節にぴったりの風味豊かなそばを楽しめる。「鴨うどん」も用意しているので、好みに合わせて選んでほしいという。

なか卯のそばやうどんは、持ち帰りが可能。麺とつゆを別々に盛り付けており、電子レンジでそのまま温めて楽しめる。

年末年始はぜひ近くのなか卯の店舗や家庭で、なか卯の「鴨そば」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

鴨そば：（並）760円／（大）880円

鴨うどん：（並）640円／（大）740円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※445店舗で販売予定（12月10日時点）

［発売日］12月17日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp