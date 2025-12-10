フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続き「プロ野球 名？迷？コンビ」。広島でエース、正捕手として名バッテリーを組んだ佐々岡真司氏と西山秀二氏のコンビが登場した。

西山氏は、沢村賞にも輝いた経験のある佐々岡氏の酒豪ぶりを告白。「佐々は強いですよ。乱れる所は見たことないし。吐いたりなんて見たことない。めちゃくちゃ飲みます」と話した。

西山氏は、つづけて「（佐々岡氏は飲み会に）若手を連れていくんですよ。若手の。それもピッチャー、有望どころを連れていくんですね」と述懐。「こいつ（佐々岡氏）は体が強いからエエけど。そいつら（後輩たちは）弱いじゃないですか？次の日、もうヘロヘロなんですよ。（野村）謙二郎さんが一回、佐々に『お前！裏方と飲みに行け！現役とは飲むな！絶対、現役を誘うな！』と。怒られてた…」と振り返った。佐々岡氏も苦笑しながら「そこから裏方と（飲みに）行きました」とうなずいた。

野村氏は、走攻守に優れたレジェンド内野手。最多安打３回（９１、９４、９５年＝９４年から正式タイトルとなり、獲得数は２回）、盗塁王３回（９０、９１、９４年）、ベストナイン３回（９１、９５、９６年）、ゴールデングラブ賞１回（９５年）と輝かしい経歴を誇り、９５年には打率・３１５、３２本塁打、３０盗塁で史上６人目の「トリプル・スリー」を達成した。