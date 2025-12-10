ユーチューバー適性試験／絶望ライン工 独身獄中記 第59回
『絶望ライン工 独身獄中記』を読む
これを読んでいるという事は、貴方はユーチューバーに興味がおありのやうだ。
このテストは動画投稿者、殊に日常VLOG投稿者としての適性を見るものであり、点数を競うものではない。
これから動画投稿を始めようと思っている方。
そしてもう始めている方。
紙とペンを用意し、以下の選択肢で最も自分の考えに近いと思う項目をチェックしてみてください。
選んだものを最後に集計するので、1〜3までの数字の下に正の字を書いていくのがよろしい。
私も動画投稿者の端くれとして、真剣に臨みたいと思う。
<問1>
動画投稿を始めたいが、どうしたらいいかわからない。まず貴方がやるのは
1 スクールやオンラインサロンに入る
2 他の人の動画を観て勉強する
3 とりあえず始める
<問2>
やりたい内容は決まった。次に貴方が気にするのは
1 脚本、シナリオ、台本といった構成
2 編集ソフトやカメラ、マイクといった機材
3 やりたいジャンル投稿者の匿名掲示板スレ数
<問3>
いよいよ初めての動画投稿。一番最初に出す動画は
1 「YouTuberになりました！ 100の質問に挑戦！」
2 「自己紹介 〜これまでの人生〜」
3 「地獄の苦しみ」
<問4>
せっかくの動画がぜんぜん伸びない。悩んだ末に考えたのは
1 時事ネタや有名人の名前で釣る
2 どんな動画が見たいか意見を募る
3 次の動画を出す
<問5>
動画にアンチコメントが。どうしよう
1 法的措置を取ると返信する
2 ブロックした上でスクショを撮りSNSで晒す
3 低評価ボタンを押す
<問6>
登録者が増え、ついに収益化。もっともっと金を稼ぐには
1 仕事を辞めて専業になる
2 コラボグッズを売る
3 次の動画を出す
<問7>
少しずつ有名になり、異性の視聴者から会いたいとメッセージが来た
1 容姿を確認の上会いに行く。そりゃもう喜んで
2 スクショを撮りSNSで晒す
3 心の中の小さな箱にしまっておくの。
<問8>
企業案件が来た。報酬は10万円、内容はVPNの紹介
1 なんでもやる。そりゃもう喜んで
2 怪しい企業じゃないか調べて検討する
3 あのねぇVPNが何かわからないの。
<問9>
企業案件をやったら登録者激減で収益が下がった。どうしよう
1 有料メンバーシップを始める
2 「大ピンチ！ 収益が激減！」という動画を出す
3 日高屋から家飲みにして節約
<問10>
メンバーシップを始めるも再生数は戻らない。次の策はこれだ
1 ライブ配信で投げ銭集め
2 コメントに全レス
3 メンバーシップ爆破
<問11>
3000万でチャンネルを購入したいという連絡が来た。
1 迷わず売却する
2 値上げ交渉して売却する
3 単位はベトナムドンと予想する
<問12>
別の投稿者からコラボレーションの連絡が来た。コラボ相手を見極める上で重要視するのは
1 登録者数、再生数
2 動画の内容、面白さ
3 アンチの質(同性)、ガチ恋勢の有無(異性)
<問13>
自然災害に見舞われた。動画投稿者として正しいと思うのは
1 「災害大丈夫でしたかライブ」を配信する
2 ポータブル電源の案件動画を出す
3 寄付をする動画を出し好感度を上げる
<問14>
視聴者とのリレーションシップをどのように構築すべきと考えるか。
1 お客様として大切に扱うと同時に厳しくランク付けし、互いの競争心を煽る
2 友達感覚でフレンドリーに付き合う。個人的に仲良くなる人がいてもよい
3 引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる(電〇鬼十則より)
<問15>
街で声をかけられた際、最も適切な対応はどれか。
1 笑顔で応じ、気に入れば連絡先を交換した後ファックをする
2 相手を見て対応を決める。握手くらいはしてもよい
3 声をかける権利があるように、それを無視する権利がある
<問16>
動画投稿について、職場の理解を得るにはどうすればよいか。
1 自分がいかに有名で、登録者数が多いかを説明する
2 自社商品の紹介、インフルエンサーとしての実績など実益を説明する
3 内部機密を漏らさない
<問17>
スケベだと思うのは
3 くのいち
3 バツイチ
3 座頭市
<問18>
SNSはどんな場所と考えるか。
1 異性と出会う場所
2 自分をブランディングする場所
3 ラーメン画像をうｐする場所
<問19>
筆者はどんな気持ちで今これを書いているか。これは国語である
1 動画投稿の楽しさを1人でも多くの人に知ってほしい。それが関西人でも
2 誰かがこれ動画ネタでやってくれたら嬉しいな。関西人が大好き
3 今夜は油そばを食べに行く予定やで
<問20>
これが最後の設問である。動画投稿者向けサービス「YouTube Studio」に新しい機能が導入されるとしたら、何を希望するか
1 オート法的措置。アンチコメントを自動追尾し訴訟
2 オワコンアラート。落ち目になった時警報で知らせてくれる
3 コメントから関西弁を検知し日本語に翻訳して表示
以上で試験は終了です、お疲れ様でした。
選んだ3択を集計し、どれが一番多かったか下記結果を参照されたし。
1が最も多かった人【S判定】
貴方にはYouTuberとして適性があります。今すぐにでも始めるべき。
自身が関わるあらゆる出来事を動画のネタにし、炎上を恐れず突き進む迷惑タイプ。
トップYouTuberに最も必要な素養である「倫理観の著しい欠如」をすでに獲得している選ばれし逸材です。
無許可撮影や違法行為、不謹慎動画などあらゆるコンテンツで遺憾なく力を発揮することでしょう。
そんな貴方にオススメの動画スタイル
「謝罪動画」
2が最も多かった人【A判定】
貴方はバランス感覚に優れた素敵なYouTuberになる可能性があります。是非やってみましょう。
一般人、小市民としての視点から親しみやすい内容の動画が視聴者に支持されると同時に、その当たりさわりのない人柄から多くの人に愛されつつソッコー飽きられる量産型真似っ子タイプ。
そんな貴方にオススメの動画スタイル
「ご報告」
3が最も多かった人【D判定】
残念ながら動画投稿者としての素養を持ち合わせていないようです。
夢を見ず、普通に社会人として働きましょう。きっとそれが一番幸せなハズです。
捻くれ者で天邪鬼、へそ曲がりな貴方は螺旋を描くスパイラル孤立タイプ。
一生孤独に過ごす可能性が高く、まずは目の前の現実に向き合う事から始めましょう。
そんな貴方にオススメの動画スタイル
「無断転載」
全部3だった人【Z判定】
貴方は絶望ライン工です。