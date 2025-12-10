【福袋2026】完売前に急げ〜！「サーティワンの福袋」が“オトク確定＆激かわグッズ”入りでめちゃ良いよ!!

「B‐R サーティワン アイスクリーム」では、2025年12月9日（火）午前10時より、「サーティワン福袋2026」のモバイルオーダーの予約受付をスタートしました。

【全写真】めっちゃ可愛い♪「サーティワン福袋2026」の中身まとめ

今回の福袋は価格帯で内容が異なる2種が登場。

好きな商品に引き換えることができるスマホ限定チケット、さらに限定のサーティワンオリジナルグッズも入った、とてもお得な内容です！

すでに完売店舗も出てきているようなので、気になる人は早めのチェックがオススメです。

「サーティワン福袋2026」商品概要

「サーティワン福袋2026（3,500円）」

価格：3,500円

⚫︎電子チケット500円券✕7枚（計3,500円分）

⚫︎オリジナルキッチンタイマー

⚫︎カップ型キーホルダー

「サーティワン福袋2026（2,500円）」

価格：2,500円

⚫︎電子チケット500円券✕5枚（計2,500円分）

⚫︎コーン型キーホルダー

⚫︎ラバーヘアクリップ

⚫︎マルチシリコーンバンド

「サーティワン福袋2026」販売概要

〈価格〉3,500円／2,500円 ※価格は税込表示です。

〈販売期間〉

【モバイルオーダー予約】2025年12月9日（火）10：00〜12月29日（月）20：00 ※なくなり次第終了

【店頭お渡し】2026年1月1日（木・元日）〜7日（水）

【店舗販売】2026年1月1日（木・元日）〜期間限定販売 ※なくなり次第終了

※モバイルオーダー予約及び店頭販売は、一部店舗では取り扱いがありません。モバイルオーダー予約、店舗販売とも、なくなり次第終了となります。電子チケット有効期間は、2026年1月1日（木・元日）から6月30日(火)まで。

※画像はイメージです。