ももいろクローバーＺ百田夏菜子が１０日、横浜市の赤レンガ倉庫で行われた「『Ｐｏｋéｍｏｎ ＬＥＧＥＮＤＳ Ｚ―Ａ Ｍ次元ラッシュ』配信記念イベント」に出席した。

クリスマスマーケットが行われる同所でのイベント。自宅では「年末は気づいたらあっという間に過ぎてしまう。最後に慌てないように」と１０月頃からツリーを出しているという。

当日は「毎年クリスマスのライブをやっている」と今年もさいたまスーパーアリーナでのライブを予定。「メンバー、スタッフさんみんなでプレゼント交換をやっている。ライブの前に気持ちも一つになるし、クリスマスも楽しめるし大好きな時間です」。特別な日のライブ前ルーティーンを公開。予算が決まっているが、昨年は予算オーバーの「おいしい中華を食べられるチケット」が贈られたそうで「ビックリするくらいおいしかった」とニッコリ。同級生のタレント・朝日奈央とのクリスマスパーティーの計画も明かした。

ゲームにちなみ、行ってみたい「未知の世界」には「ポケモンの世界」と回答。「私も強くなりたい。格闘技系も興味あるので、プライベート鍛えて、その世界に入って、戦いたい」と理由を説明していた。