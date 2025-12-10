『FNS歌謡祭』SixTONES、ジュニア時代からゆかりある先輩曲をカバー SNS歓喜「最高の選曲をありがとう」「福利厚生が凄すぎる」
6人組グループ・SixTONESが、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。「デビュー6周年SPカバーメドレー」としてジュニア時代からカバーしていた先輩グループの楽曲を披露した。
【写真】12月10日放送『FNS歌謡祭』第2夜出演者
SixTONESは、2026年発売のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』に収録される先輩の楽曲のうち、未解禁の4曲を初解禁。歌唱前、総合司会の相葉雅紀が「ヒントをくれないですか」と頼むと、ジェシーが相葉に耳打ち。だが相葉は「ちっと意味がわからない。見るわ！」とパフォーマンスに期待した。
「デビュー6周年スペシャルカバーメドレー」で披露されたのは「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids※現DOMOTO）、「Shake It Up」（Kis-My-Ft2）、「D-MOTION」（KAT-TUN）、「Battery」（SMAP）、「明日の記憶」（嵐）だった。
事前に公式Xでは「シンデレラ・クリスマス」以外の披露曲について暗号のようなメッセージが記されていたことから、ファンによる考察が過熱。この“正解発表”に、SNSではファンから「Battery来るとは思わんかった」「最高の選曲をありがとう」「SixTONESの福利厚生が凄すぎる」「明日の記憶は意外だったなあ〜」と反響が相次いでいる。
