ツーハッチの2025冬新作♡インナー＆ルームウェアで快適美姿勢ケア

冬の寒さや乾燥で、つい体が縮こまりがちなこの季節。ツーハッチの2025年Warm item collectionでは、女性特有の冷えや肌悩みに寄り添い、履くだけで美姿勢ケアができるスリッパや、保湿・静電気防止・薄手設計のご褒美インナー、極上ルームウェアなど、自宅での時間をより快適に美しく過ごせるアイテムを多数ご用意しました♡

履くだけで美姿勢！冬の新作バランスウォーカー



新登場の「ファー付きバランスウォーカー」スリッパ（\6,480）は、足元からお腹・脚・背筋にアプローチする独自設計で、冬の縮こまった身体も自然に美姿勢に。

M・Lサイズ展開、カラーはチャコールグレー・ピンク・アイボリーから選べます。寒い冬でも履くだけで下半身太りや骨盤のゆがみ対策ができる優秀アイテムです♡

「PlaySデイリー」吸水ショーツで毎日快適！おりものにも対応

乾燥・静電気・着ぶくれ対策のご褒美インナー



潤い仕立てのモイストインナー Urun（うるん）

「潤い仕立てのモイストインナー Urun（うるん）」シリーズは、調温調湿糸と天然由来素材＋シアバター加工で肌を守りながら、着膨れせずに快適に着用可能。

長袖トップス（\2,780）、腹巻きショーツ（\2,080）、腹巻きレギンス（\2,680）の3アイテムでM～XLまでサイズ展開、カラーは花柄ピンク・花柄ブルーグレー・ブラック。

冬のインナー選びの悩みをまとめて解消します♡

《P.snow》もこもこルームウェア

「P.snow」ルームウェア（\4,080～\9,980）は、粉雪のような軽やかな肌触りと、毛玉・毛羽落ちしにくい上質素材を使用。

トップスやパンツ、ワンピース、カーディガンまで豊富なラインナップで、自宅でのリラックスタイムも快適に。

ポケットやVネック・ボートネックなど機能性とデザイン性を両立させたルームウェアです♡

裏起毛に見えない！魔法のフェイクタイツで美脚



フェイクタイツ（\2,180）は120デニールの極暖仕様でしっかり温かく、シアー感のある見た目で素肌のように脚を演出。抗菌・消臭加工で清潔感をキープし、静電気も防止。

S～LLまでサイズ展開、カラーはシアーブラック・ヌードベージュ・ライトベージュ。冬のスカートスタイルも美しく快適に仕上げます♡

ツーハッチで冬のおうち時間も美しく快適に



ツーハッチWarm item collection 2025では、冬の女性の悩みに寄り添ったアイテムを多数展開。

履くだけで美姿勢ケアできるスリッパや保湿・静電気対策のインナー、極上ルームウェア、見た目も暖かいフェイクタイツなど。

自宅での時間も、寒さや乾燥に負けず、快適で美しい自分を叶えるラインナップをぜひチェックしてください♡