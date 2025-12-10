シンガーソングライター masaが、新曲「ダサイアイ」を本日12月10日に配信リリースした。

（関連：【画像】masa、新曲「ダサイアイ」ジャケット＆ツーマンライブフライヤー）

本楽曲は、返事を待つあいだに何度もトーク画面を開いてしまったり、SNSの通知ひとつで期待し、落ち込み、恋心が振り回されてしまうといった感情を描いたもの。ストーリーの更新や“匂わせ写真”に心を揺さぶられながらも、好きな人を嫌いになれず、気づけばまだ相手を追ってしまう。そんな“SNS越しの想い”という、現代ならではの恋愛体験をテーマにしている。

「返事待つ間、つい何度もトーク画面を見返してしまう」「友達にも親にも言えなくて、AIに相談する」「ストーリーの更新を見て、画面の前で放心してしまった」といった、masaのSNSでの配信中に寄せられたリスナーからのリアルな声をヒントに、“相手の近況を追えてしまう時代”だからこそ苦しくなる恋心を、いいねや通知に翻弄されながらも「嫌いになれない」という想いを抱え続けてしまう心理として、共感性の高い言葉で歌詞に落とし込んでいる。

サウンド面では、2000年代ポップパンクをルーツに、トラップビートや現代的なハイファイ感を融合。エッジの効いたギターとタイトなビートに、真っ直ぐに抜けるmasaの歌声が重なり、疾走感の中に切なさを滲ませるバンドサウンドを作り上げている。

なおmasaは、2026年1月10日に舞台俳優／声優／シンガーソングライターの坂田隆一郎とのツーマンライブ『坂田隆一郎×masa 2man Live Stereo Menou -Acoustic Session-』を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）