J1アビスパ福岡は10日、元選手でキャプテンも務めた鈴木惇さん（36）が、クラブ関係者やサポーターらが参加する分散型自律組織「アビスパDAO」のOBアンバサダーに就任したと発表した。

福岡県新宮町出身の鈴木さんは9歳からアビスパ福岡の育成組織で成長し続けた。U―18（18歳以下）に在籍していた2007年に2種登録すると、同年6月2日のJ2徳島戦にデビュー。18歳1カ月11日の出場はクラブ最年少記録（当時）となった。

Jデビュー直後の2007年6月、トップチームで練習する鈴木さん（中央）

翌年トップチームに昇格。途中で東京Vや大分へ移籍したが、20年まで通算11シーズンを福岡でプレーし、10年、15年、20年のJ1昇格に貢献した。福岡高出身で現役中に経営学修士（MBA）を取得するほどの頭脳派で、丸刈り姿も重なり、サポーターからは「博多の一休」として親しまれた。

現役時代の鈴木さん

退団後はJ3藤枝やリトアニアのクラブでもプレーし、24年に引退を表明。バスケットボールBリーグ1部の茨城で約1年半働いた。今秋再び拠点を福岡に移し、子ども向けサッカースクールやイベント企画など福岡を中心に活動している。

鈴木さんはアカデミーに計9年間在籍した経験やつながりを生かし「アビスパDAOアカデミー共育プログラム supported by SMBC」のPRやプロジェクトのサポートを通じ、アカデミーの課題解消や環境改善に取り組む。

同プログラムは、クラブと三井住友銀行と提携した「Web3コミュニティ共創パートナー」に基づき、地域との新たな関係性を構築する取り組み。アカデミーの選手たちが経済的な問題などに左右されずにプレーに挑戦できる環境を整え、将来的には支援者への還元も目指す。

鈴木さんはクラブを通じ「縁あって再びクラブに戻れたことを嬉しく思います。アカデミーで過ごした日々やプロとして闘い続けた時間を大切にしながら、前を向いて発信していく」とコメントした。