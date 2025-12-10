山形県では、低気圧や前線の影響により、１１日明け方から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

１１日は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、１１日明け方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2340804?display=1