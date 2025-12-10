¡Ö¹¥´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¯¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò¤¬Åìµþ¢ªÊ¡²¬àÁ¥¤Ç¹Ô¤¯ÍýÍ³á¡¡Í¥²í¤ÊÁ¥Î¹¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á
³¤¤Î¾å¤ÇÌ£¤ï¤¦àÀä·Ê¥«¥ì¡¼á¤Î¿©µª¹Ô
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò(29)¤¬¡¢Åìµþ¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤ÇÁ¥¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëàìÔÂô¤¹¤®¤ëÎ¹á¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¢§¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¡¦²£ÉÍ³¤·³¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó 450±ß¡¦²£¿Ü²ì³¤·³¥«¥ì¡¼ 1400±ß µíÆý ¥µ¥é¥À ¥Á¥ã¥Ä¥ÍÉÕ¤¡¦Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¾Æ¤¥«¥ì¡¼ 1300±ß ¥µ¥é¥À ¥¹¡¼¥×ÉÕ¤¡×¤È3¿©¥«¥ì¡¼»°Ëæ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡°Ü¤í¤¦³¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«»ö¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶å½£Î¹¹Ô¤ÇÅìµþ¶å½£¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤ò²ó¤ë¤È¤¤¤¦Î¹¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ìÔÂô¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤½µÙ²Ë¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Èà»þ´Ö¤âÌ£¤ï¤¦Î¹á¤Ø¤Î»×¤¤¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÁ¥Î¹¡Ä¡×¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¥´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¯¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡°õÅÙ¥«¥ê¡¼»Ò¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤¬¹â¤¸¤ÆÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2021Ç¯¤Ë½¤Î»¡£Âç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¹áÎÓ´Û¤òÀßÎ©¤·¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£