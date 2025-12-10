元兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が10日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・30）に生出演し、高市早苗首相の外交を辛口に評した。

高市内閣が誕生して間もなく2カ月。外交や迅速な政策への評価の一方で、台湾有事を巡る発言による日中関係の悪化もあったが、世論調査では高い支持率をキープしている。

番組では、高市政権の内政、外政について回顧。外交政策については、ジャーナリスト須田慎一郎氏が100点満点で90点としたのに対し、泉氏は「50点」と厳しく評した。

「このテーマは議論が割れるテーマ。言葉を選ばないけませんけど」と前置きした上で、その理由を説明。「政治は結果責任という意味において、今の中国との関係が…どっちが良い悪いじゃないですよ。中国との関係でいろんなことに波及していますから。コンサートの中止とか。誰が悪いという議論ではなくて、政治というのは結果ですから、ギクシャクした結果については、辛い点数が必要かな」と述べた。

須田氏は中国に配慮した政治を続けた結果、日中関係は良くなるどころ悪化したと指摘。中国軍機の問題についても「（国民の）防衛増税には理解が進んでいくのでは」と前向きにとらえ、台湾有事発言も「もっと早くしておくべきだった。当たり前のことを国会で言うことできないのが異常」と持論を展開した。

対する泉氏は、「国際情勢って甘いものじゃないので、安全保障や外交はリアリストというか、リアルにやる必要があると思う」とコメント。「いつまでも日本が独自路線ではなくて他の国と同様、役割を果たしていく必要があると思う」と訴え、「私的には、ギクシャクしていることについては、もうちょっとやり方はあったかな」と付け加えた。