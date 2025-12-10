俳優の高杉真宙（29）が10日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」の完成披露上映会に出席した。

寺地はるな氏（48）の同名小説が原作。高杉は小学3年生の時に弟を亡くしてから家族の“うそ”に寄り添って生きる主人公・羽猫山吹を演じた。

上映会でこれまでについた“優しいうそ”について問われた場面では「タクシー」と回答。

「空港までタクシーに乗ったんですけど、運転手さんがおしゃべりが好きで、人生の壮絶な話しを聞くことになったんです」と説明。渋滞に巻き込まれるなど時間が飛行機の時間までギリギリだったが、運転手から「時間大丈夫？」と聞かれた際は「大丈夫ですと答えました」と明かし、会場からはどよめきが。

高杉はさらに「この面白い話しを聞けるなら、次の飛行機でもいいかと覚悟しました」と仰天エピソードを開かすと共演者や、会場から「優しい！！」と感嘆する声が。

横で聞いていた森ガキ侑大（42）監督が「優しいを超えていますよ！！」と突っ込むと、高杉は「結局間に合ったんですけどね」と笑っていた。

作品は11月にエストニアで開かれた「タリン・ブラックナイト映画祭」で「詩的な作品」と評価され撮影賞を受賞。

高杉は「家族のことだけじゃなく、隣にいる人のことも思いやれる映画です。たくさんの主観が出てくるので、背景を考えさせてくれる」と自信。「見て下さった方の人生を少しでも変えられる力のある映画だと思っています」と呼びかけていた。

公開は2026年1月9日。