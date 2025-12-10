芸人たちの勇姿が「めっちゃカッコいい」 乃木坂46林瑠奈に刺さった真剣勝負の熱量と緊張感
●「人生で一番緊張した仕事」を経ての変化
Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』。10時間以上に及ぶ収録を、前回に続き千鳥とともに番組サポーターとして携わるのが、乃木坂46の林瑠奈だ。
熱量高いお笑い愛からプロデューサーに抜てきされた彼女は、劇場に足繁く通い、ブログでもたびたび思いをつづっているだけに、この仕事はプレッシャーが大きかったという。それでも、芸人たちの真剣勝負にカッコよさを感じながら、熱戦を見届けた――。
乃木坂46の林瑠奈
○台本に細かく書き込んだメモ「ついていくぞ!」
――お笑いについてはガチ勢と言ってもいい林さんですが、この番組のオファーは喜びが大きいですか? それともプレッシャーのほうが大きいですか?
年齢による変化なのかなと思うんですけど、20歳を越えてから、こういうありがたいお仕事を頂くたびに、楽しみよりもプレッシャーのほうが勝ってしまって。変に気負いすぎたり、緊張しすぎたりしてしまうことが多くて、今回もかなりプレッシャーが大きかったです。
――第1弾の反響はいかがでしたか?
メンバーももちろんですけど、行く先々で「観たよ」と言ってくださいました。私と仕事するから言ってくださる面もあると思うんですけど、番組自体への期待感や満足度が高いのをいろんな場で感じていました。
――前回の反省を、今回生かした部分はありますか?
前回は自分の仕事をこなすのに精いっぱいで、場の空気をリアルタイムで楽しむ余裕がなかったので、表情をすごく意識しました。今回はお笑いも楽しみつつ、自分の進行はしっかりと、といういいバランスでできたかなと思います。
――そういう切り替えは、やろうと思っても簡単にできないと思うのですが、どんな準備をされたのでしょうか。
第1弾をもう何回も観返しました。収録が本当に面白かった記憶があって、配信してから楽しみで観ていたんですけど、第2弾もやらせていただくとなって、これからにもつなげていきたいし、自分の中で成長できるポイントを見つけたかったので。勉強の意味も込めて、自分の姿や読んでいるところもしっかり見るように意識していました。
――そして本番ではどのように臨んでいたのですか?
即興でコントをする番組なので、基本は芸人の皆さんのお力にかかってる部分が大きいんですけど、その上で番組の大筋や流れを作らないといけない。だから、「どう言ったら伝わるかな」とか、同じお題でも場の空気やお客さんの温度感が一定じゃないので、「全部言うと長いかな」とか「やり取りをもうちょっとラフにしたほうがいいかな」とか考えながら進めていました。
――台本にも細かくメモを書き込んでいたそうですね。
私、早口になりがちなんです。だから、自分は事前にお題を知っていても、初めて聞く人がすっと頭に入ってくるワードかどうか。難しい言葉の並びもあるので、しっかり伝える意識で読んだり、ぐだらないようにするために、書いていましたね。
――佐藤栞里さんも『有吉の壁』(日本テレビ)では相当準備して臨むとおっしゃっていました。
台本として決まっている部分を「こなす」と思っていても、芸人さんは即興で体当たりで臨まれているので、私もそこに「ついていくぞ!」という気持ちですね。番組を一緒に作っていく意識は前回以上に芽生えたと思います。
○ライブの回しに乃木坂OBが「感動した」
――MCに慣れている乃木坂のメンバーから、アドバイスをもらう方はいらっしゃいますか?
メンバーはみんな気遣い屋さんで、いたわってくださるので、アドバイスというより「頑張ったね」という激励を頂く感じですね。
――芸人さんを“さばく”役割に近い部分もあると思うのですが、その点でいうと『オールスター後夜祭』(TBS)をやられている元メンバーの高山一実さんなども参考にされるのですか?
そうですね。ライブや、乃木坂以外の番組でMCをやられている姿など、（乃木坂も）メンバーが多いので、その中でまとめて話を進めていく姿はすごく参考になります。
――MCの千鳥さんとは、どんな会話をされましたか?
いい意味で、過不足ない会話です(笑)。私がアップアップの状態なので、必要なときに必要な言葉をかけてくださいます。「読むところ沢山のなか頑張ってくれてありがとう」とか言ってくださって、「お互い頑張ろうぜ」みたいなテンションなんです。収録が終わった後は朗らかな顔で見送ってくださったので、それがすごく安心につながってましたね。
――この経験が、乃木坂のお仕事に還元された部分はありますか?
ライブでMCの回しをやらせていただくことがあるのですが、最近のライブで見に来てくださった卒業された先輩が「林ちゃん、歌やダンスも上手になってるけど、しゃべってる姿を見て感動した」って言ってくださったんです。自分では成長に気付けてなかったんですけど、近くで見てくださっていた方の言葉で実感して、「もしかしたらあの経験が生きているのかも」と感じましたね。
――それはうれしいですね!
本当にありがたいです。前回は人生で一番緊張した仕事だったので、それを経験した後は「あのときよりはマシかもしれない」とか「あれを乗り越えてるから大丈夫だ」と自信になって、その後のお仕事や、ライブで緊張する場面でも、うまく向き合えるようになったかなと思います。
●推しはゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
――本番の収録は10時間以上におよぶ長丁場でしたが、体力的にも大変だったのではないでしょうか。
しゃべりっぱなしで長時間というのは、グループ活動でもあまりないので、ライブで体を動かすのとは違う緊張感と疲労感がありました。セット転換もありますし、即興なので誰がどの順番で出てくるか分からないですし、お客さんを目の前にするので生放送に近い感覚かもしれません。
でも収録中は芸人の皆さんの緊張も伝わってきて、私もより気を引き締められて、ずっと集中した状態で戦っていたんだとも思いました。
――改めて、第2弾となった今大会はどう映りましたか?
番組としての安定感は増していますし、前回以上にバラエティ豊かな芸人さんが集まっている感じがします。それぞれ得意分野が違ったり、ジャンルが違ったり、ピンの方もいるし、その豊かさが勝敗を分からなくさせるんです。
――さすがの目線です(笑)。そうすると、番組サポーターという立場ながら、推しのコンビも出てしまうものですか?
そうですね。ネタだけじゃなく、ネタ終わりのちょっとしたトークとか、要所要所の細かい部分でも「面白いな」とツボに入ったりして、「次のステージに進んでほしいな」とか「敗退しちゃったかー」と応援する目線を持ちながら見ていました。
――その目線の先にあったのは、どのコンビでしょうか。
ゆりやん(トリィバァ)さんと(とにかく明るい)安村さんのコンビが序盤から刺さっていました(笑)。番組の中でドラマが生まれるので、お2人の戦っていく姿がめっちゃ面白いんですけど、めっちゃカッコいいんです。番組後半の盛り上がりにも影響が大きかったと思うし、現場のお客さんにとっても大きい存在だったと思うので、ぜひ配信で見ていただけたらなと思います。
――面白いだけでなく、カッコよく見えるんですね。
「キャー!!」っていうカッコよさというより、熱量や気持ちの部分で刺さるシーンが多いんです。現場にいたからこそわかる緊張感、ピリつく感じも全部ひっくるめて「やるしかない」という思いで臨む芸人さんたちの姿は、普段なかなか見られないから、そこにカッコよさがあるんですよね。
とにかく明るい安村＆ゆりやんレトリィバァ
それと、転換や着替えの時間に、裏の慌ただしさが聞こえてくるんです。出演者の皆さんだけじゃなく、スタッフさんもすごい人数が動いてくださっていて、現場のみんなで作っているのを肌で感じたので、そこにも意識しながら臨んでいました。
――その裏側も含めて、カッコよさを感じるんですね。
もうこの番組に携わってる方全員に花丸で、皆さんに「お疲れ様です!」と言いたいです。時間も手間もかけて動いてくださってるので、そういう人たちの思いも伝わったらいいなと思います。
――乃木坂のライブも、衣装の着替えなど裏は戦場のような慌ただしさだと思いますが、通じるところはありますか?
ありますね。プレーヤーとしてライブに参加していると、着替えを手伝っていただいたり、同時進行でいろんなことを進めることができるのはスタッフの皆さんのおかげなので、今回の収録で普段の乃木坂の環境でも、改めて感謝しようと思いました。
――『THEゴールデンコンビ』に携わってから、芸人さんの見方も変わりましたか?
変わりました! 賞レースでも他のお笑い番組でも、「この裏では今何が行われてるんだろう?」と想像するようになったんです。見えない部分の努力や手間暇を想像しながら見ると、感謝の気持ちが加わって、ただ面白いだけではなく、温かい気持ちも生まれる。新しい目線で接するようになったと思います。
○もしも自分が「ゴールデンコンビ」を組むなら…
――もしご自身が『THEゴールデンコンビ』に出場するとしたら、相方にはどなたをご指名されますか?
乃木坂46の冠番組でバナナマンさんがMCをやってくださってるので、そのお2人だったら安心できる気持ちはありますね。普段から私のことも知ってくださっていて、掛け合いも好きだし、コントをやってる姿もすごく好きなので。もし組むなら、設楽(統)さんか日村(勇紀)さんと一緒にできたら心強いなと思います。
――どちらかを選ぶとしたら?
設楽さんです! 乃木坂の中でも「設楽さんと日村さんどっちが好き?」ってなることがあるのですが、私は設楽さんのほうにいることが多いので(笑)。鋭いツッコミも好きだし、設楽さんがボケながらツッコミするときもめっちゃ面白いので。
――いろいろお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。最後に、第2弾の見どころをお願いします。
第1弾と比べて番組として成長している部分があり、芸人さんや私たちの空気感も、また違ったものを楽しめると思います。身近な方と誰が敗退するのか、勝ち残るのかを予想しながら見ると、また楽しんでいただけると思うので、ぜひそんな見方もしてもらえればと思います。
○『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（全5話配信中）
MC：千鳥(大悟、ノブ)
出場芸人：
1.新山(さや香)＆小籔千豊
2.田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)
3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
4.長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)
5.盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)
6.大久保佳代子(オアシズ)＆吉住
7.阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)
8.狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)
番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』。10時間以上に及ぶ収録を、前回に続き千鳥とともに番組サポーターとして携わるのが、乃木坂46の林瑠奈だ。
乃木坂46の林瑠奈
○台本に細かく書き込んだメモ「ついていくぞ!」
――お笑いについてはガチ勢と言ってもいい林さんですが、この番組のオファーは喜びが大きいですか? それともプレッシャーのほうが大きいですか?
年齢による変化なのかなと思うんですけど、20歳を越えてから、こういうありがたいお仕事を頂くたびに、楽しみよりもプレッシャーのほうが勝ってしまって。変に気負いすぎたり、緊張しすぎたりしてしまうことが多くて、今回もかなりプレッシャーが大きかったです。
――第1弾の反響はいかがでしたか?
メンバーももちろんですけど、行く先々で「観たよ」と言ってくださいました。私と仕事するから言ってくださる面もあると思うんですけど、番組自体への期待感や満足度が高いのをいろんな場で感じていました。
――前回の反省を、今回生かした部分はありますか?
前回は自分の仕事をこなすのに精いっぱいで、場の空気をリアルタイムで楽しむ余裕がなかったので、表情をすごく意識しました。今回はお笑いも楽しみつつ、自分の進行はしっかりと、といういいバランスでできたかなと思います。
――そういう切り替えは、やろうと思っても簡単にできないと思うのですが、どんな準備をされたのでしょうか。
第1弾をもう何回も観返しました。収録が本当に面白かった記憶があって、配信してから楽しみで観ていたんですけど、第2弾もやらせていただくとなって、これからにもつなげていきたいし、自分の中で成長できるポイントを見つけたかったので。勉強の意味も込めて、自分の姿や読んでいるところもしっかり見るように意識していました。
――そして本番ではどのように臨んでいたのですか?
即興でコントをする番組なので、基本は芸人の皆さんのお力にかかってる部分が大きいんですけど、その上で番組の大筋や流れを作らないといけない。だから、「どう言ったら伝わるかな」とか、同じお題でも場の空気やお客さんの温度感が一定じゃないので、「全部言うと長いかな」とか「やり取りをもうちょっとラフにしたほうがいいかな」とか考えながら進めていました。
――台本にも細かくメモを書き込んでいたそうですね。
私、早口になりがちなんです。だから、自分は事前にお題を知っていても、初めて聞く人がすっと頭に入ってくるワードかどうか。難しい言葉の並びもあるので、しっかり伝える意識で読んだり、ぐだらないようにするために、書いていましたね。
――佐藤栞里さんも『有吉の壁』(日本テレビ)では相当準備して臨むとおっしゃっていました。
台本として決まっている部分を「こなす」と思っていても、芸人さんは即興で体当たりで臨まれているので、私もそこに「ついていくぞ!」という気持ちですね。番組を一緒に作っていく意識は前回以上に芽生えたと思います。
○ライブの回しに乃木坂OBが「感動した」
――MCに慣れている乃木坂のメンバーから、アドバイスをもらう方はいらっしゃいますか?
メンバーはみんな気遣い屋さんで、いたわってくださるので、アドバイスというより「頑張ったね」という激励を頂く感じですね。
――芸人さんを“さばく”役割に近い部分もあると思うのですが、その点でいうと『オールスター後夜祭』(TBS)をやられている元メンバーの高山一実さんなども参考にされるのですか?
そうですね。ライブや、乃木坂以外の番組でMCをやられている姿など、（乃木坂も）メンバーが多いので、その中でまとめて話を進めていく姿はすごく参考になります。
――MCの千鳥さんとは、どんな会話をされましたか?
いい意味で、過不足ない会話です(笑)。私がアップアップの状態なので、必要なときに必要な言葉をかけてくださいます。「読むところ沢山のなか頑張ってくれてありがとう」とか言ってくださって、「お互い頑張ろうぜ」みたいなテンションなんです。収録が終わった後は朗らかな顔で見送ってくださったので、それがすごく安心につながってましたね。
――この経験が、乃木坂のお仕事に還元された部分はありますか?
ライブでMCの回しをやらせていただくことがあるのですが、最近のライブで見に来てくださった卒業された先輩が「林ちゃん、歌やダンスも上手になってるけど、しゃべってる姿を見て感動した」って言ってくださったんです。自分では成長に気付けてなかったんですけど、近くで見てくださっていた方の言葉で実感して、「もしかしたらあの経験が生きているのかも」と感じましたね。
――それはうれしいですね!
本当にありがたいです。前回は人生で一番緊張した仕事だったので、それを経験した後は「あのときよりはマシかもしれない」とか「あれを乗り越えてるから大丈夫だ」と自信になって、その後のお仕事や、ライブで緊張する場面でも、うまく向き合えるようになったかなと思います。
●推しはゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
――本番の収録は10時間以上におよぶ長丁場でしたが、体力的にも大変だったのではないでしょうか。
しゃべりっぱなしで長時間というのは、グループ活動でもあまりないので、ライブで体を動かすのとは違う緊張感と疲労感がありました。セット転換もありますし、即興なので誰がどの順番で出てくるか分からないですし、お客さんを目の前にするので生放送に近い感覚かもしれません。
でも収録中は芸人の皆さんの緊張も伝わってきて、私もより気を引き締められて、ずっと集中した状態で戦っていたんだとも思いました。
――改めて、第2弾となった今大会はどう映りましたか?
番組としての安定感は増していますし、前回以上にバラエティ豊かな芸人さんが集まっている感じがします。それぞれ得意分野が違ったり、ジャンルが違ったり、ピンの方もいるし、その豊かさが勝敗を分からなくさせるんです。
――さすがの目線です(笑)。そうすると、番組サポーターという立場ながら、推しのコンビも出てしまうものですか?
そうですね。ネタだけじゃなく、ネタ終わりのちょっとしたトークとか、要所要所の細かい部分でも「面白いな」とツボに入ったりして、「次のステージに進んでほしいな」とか「敗退しちゃったかー」と応援する目線を持ちながら見ていました。
――その目線の先にあったのは、どのコンビでしょうか。
ゆりやん(トリィバァ)さんと(とにかく明るい)安村さんのコンビが序盤から刺さっていました(笑)。番組の中でドラマが生まれるので、お2人の戦っていく姿がめっちゃ面白いんですけど、めっちゃカッコいいんです。番組後半の盛り上がりにも影響が大きかったと思うし、現場のお客さんにとっても大きい存在だったと思うので、ぜひ配信で見ていただけたらなと思います。
――面白いだけでなく、カッコよく見えるんですね。
「キャー!!」っていうカッコよさというより、熱量や気持ちの部分で刺さるシーンが多いんです。現場にいたからこそわかる緊張感、ピリつく感じも全部ひっくるめて「やるしかない」という思いで臨む芸人さんたちの姿は、普段なかなか見られないから、そこにカッコよさがあるんですよね。
とにかく明るい安村＆ゆりやんレトリィバァ
それと、転換や着替えの時間に、裏の慌ただしさが聞こえてくるんです。出演者の皆さんだけじゃなく、スタッフさんもすごい人数が動いてくださっていて、現場のみんなで作っているのを肌で感じたので、そこにも意識しながら臨んでいました。
――その裏側も含めて、カッコよさを感じるんですね。
もうこの番組に携わってる方全員に花丸で、皆さんに「お疲れ様です!」と言いたいです。時間も手間もかけて動いてくださってるので、そういう人たちの思いも伝わったらいいなと思います。
――乃木坂のライブも、衣装の着替えなど裏は戦場のような慌ただしさだと思いますが、通じるところはありますか?
ありますね。プレーヤーとしてライブに参加していると、着替えを手伝っていただいたり、同時進行でいろんなことを進めることができるのはスタッフの皆さんのおかげなので、今回の収録で普段の乃木坂の環境でも、改めて感謝しようと思いました。
――『THEゴールデンコンビ』に携わってから、芸人さんの見方も変わりましたか?
変わりました! 賞レースでも他のお笑い番組でも、「この裏では今何が行われてるんだろう?」と想像するようになったんです。見えない部分の努力や手間暇を想像しながら見ると、感謝の気持ちが加わって、ただ面白いだけではなく、温かい気持ちも生まれる。新しい目線で接するようになったと思います。
○もしも自分が「ゴールデンコンビ」を組むなら…
――もしご自身が『THEゴールデンコンビ』に出場するとしたら、相方にはどなたをご指名されますか?
乃木坂46の冠番組でバナナマンさんがMCをやってくださってるので、そのお2人だったら安心できる気持ちはありますね。普段から私のことも知ってくださっていて、掛け合いも好きだし、コントをやってる姿もすごく好きなので。もし組むなら、設楽(統)さんか日村(勇紀)さんと一緒にできたら心強いなと思います。
――どちらかを選ぶとしたら?
設楽さんです! 乃木坂の中でも「設楽さんと日村さんどっちが好き?」ってなることがあるのですが、私は設楽さんのほうにいることが多いので(笑)。鋭いツッコミも好きだし、設楽さんがボケながらツッコミするときもめっちゃ面白いので。
――いろいろお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。最後に、第2弾の見どころをお願いします。
第1弾と比べて番組として成長している部分があり、芸人さんや私たちの空気感も、また違ったものを楽しめると思います。身近な方と誰が敗退するのか、勝ち残るのかを予想しながら見ると、また楽しんでいただけると思うので、ぜひそんな見方もしてもらえればと思います。
○『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（全5話配信中）
MC：千鳥(大悟、ノブ)
出場芸人：
1.新山(さや香)＆小籔千豊
2.田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)
3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
4.長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)
5.盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)
6.大久保佳代子(オアシズ)＆吉住
7.阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)
8.狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)
番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.