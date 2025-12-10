【「ラブトラ3」名場面5選を振り返る】究極の二択・覚悟の復縁宣言…涙とリアルが交差した「愛の結末」
【モデルプレス＝2025/12/10】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブトランジット』の最新作『ラブトランジット』シーズン3がプライム会員向けに独占配信中。視聴者の胸を打った名場面を5つ振り返る。【ネタバレあり】
【写真】オリラジ藤森、美人妻は「ラブ トランジット」参加美女だった
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。参加者はミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人だ。
第5話にて、ヒロとひろきとの間で揺れるユリ。ヒロが自身の浮気が原因でX（元恋人）と別れたことを知るが、結婚願望が強いユリは結婚後の穏やかな生活が想像しやすいひろきと、そんなタイミングで現れる危険な香りが漂うヒロとの間で迷う。不安要素を抱えてまで交際したいとは思わないと決意を新たにして前向きに語る姿には、MC陣も「人生が凝縮されてます」と共感。大人の恋のリアルが詰まった名シーンとなった。
同じく第5話にて、ヒロに話し合いの約束を忘れられ傷ついたみゆうを、ゆうやがそばで優しく励ますシーン。言葉数が多くなくとも寄り添ってくれるゆうやにみゆうも安堵の涙をこぼし、辛い状況下で生まれた新たな信頼関係が、視聴者の心を温かく包み込むシーンとなった。
そのみゆうの涙の後、ヒロとミクのデート後に実現した話し合いで、ヒロはXであるみゆうに向かって「気持ちを断ち切るためにあえて他の女性と向き合っていた」と真意を告白し、涙。みゆうへの気持ちを再確認し、迷いを捨てて復縁へと舵を切る決意の表情は、それまで多くの女性とのデートを重ねていた彼の本当の想いが明らかになった瞬間だった。
第7話ではX同士でデートへ。それぞれの恋の現状について話すひろきとひなこだが、お互い良き理解者としてアドバイスし合う温かなシーンで、親身になって言葉を贈り合いながら背中を押す、爽やかな元恋人像が映し出された。
最終話の告白シーンで、イッセイは破局の原因だった家族の問題に向き合うと力強く宣言。その覚悟を受け入れたミクは「もう一度信じたい」と彼の手を取る。バスの中で強く抱きしめ合う2人の姿は、長い旅の終わりにふさわしい感動のラストとなった。
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】オリラジ藤森、美人妻は「ラブ トランジット」参加美女だった
◆「ラブ トランジット」シーズン3
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。参加者はミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人だ。
◆名場面1 ユリ：究極の二択と「人生が凝縮された」決断
第5話にて、ヒロとひろきとの間で揺れるユリ。ヒロが自身の浮気が原因でX（元恋人）と別れたことを知るが、結婚願望が強いユリは結婚後の穏やかな生活が想像しやすいひろきと、そんなタイミングで現れる危険な香りが漂うヒロとの間で迷う。不安要素を抱えてまで交際したいとは思わないと決意を新たにして前向きに語る姿には、MC陣も「人生が凝縮されてます」と共感。大人の恋のリアルが詰まった名シーンとなった。
◆名場面2 みゆう＆ゆうや：涙と優しさの連鎖
同じく第5話にて、ヒロに話し合いの約束を忘れられ傷ついたみゆうを、ゆうやがそばで優しく励ますシーン。言葉数が多くなくとも寄り添ってくれるゆうやにみゆうも安堵の涙をこぼし、辛い状況下で生まれた新たな信頼関係が、視聴者の心を温かく包み込むシーンとなった。
◆名場面3 ヒロ＆みゆう：矛盾した行動の真意と決意
そのみゆうの涙の後、ヒロとミクのデート後に実現した話し合いで、ヒロはXであるみゆうに向かって「気持ちを断ち切るためにあえて他の女性と向き合っていた」と真意を告白し、涙。みゆうへの気持ちを再確認し、迷いを捨てて復縁へと舵を切る決意の表情は、それまで多くの女性とのデートを重ねていた彼の本当の想いが明らかになった瞬間だった。
◆名場面4 ひろき＆ひなこ：恋人から“良き理解者”へ
第7話ではX同士でデートへ。それぞれの恋の現状について話すひろきとひなこだが、お互い良き理解者としてアドバイスし合う温かなシーンで、親身になって言葉を贈り合いながら背中を押す、爽やかな元恋人像が映し出された。
◆名場面5 イッセイ＆ミク：覚悟の宣言と涙の復縁
最終話の告白シーンで、イッセイは破局の原因だった家族の問題に向き合うと力強く宣言。その覚悟を受け入れたミクは「もう一度信じたい」と彼の手を取る。バスの中で強く抱きしめ合う2人の姿は、長い旅の終わりにふさわしい感動のラストとなった。
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】