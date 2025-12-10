元CHAGE and ASKA（チャゲ・アンド・アスカ）でミュージシャンのASKAさん（67）の娘、シンガー・ソングライターの宮崎薫さん（36）が2025年12月6日、自身のインスタグラムを更新。肩出しロングドレスで、高級車との2ショットを披露した。

「とても光栄でした」

宮崎さんは、高級車・アストンマーチンの前に立つショットや運転席に座る姿、クリスマスツリーの横に並んだ全身ショットなど8枚の写真を投稿。「Aston Martin Tokyoのガラディナーで歌わせていただきました」と報告し、「素敵な会場、そして素敵な皆さまとご一緒できてとても光栄でした」とつづっていた。

「そのあとは、車もじっくり見させていただき胸が高鳴りました...」と明かし、「一足早いクリスマスソングもお届けできて嬉しかったです」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、大胆なスリットが入ったアシンメトリーの黒いロングドレスを着用。車のボンネットに手を添えて、上品な笑顔で微笑んでいた。その他には、運転席に座りハンドルをにぎる姿や、階段に立つバックショットなどを披露している。

この投稿には、「スポーツカー似合いますね」「美しすぎます」「何てお綺麗なんでしょう」「とっても素敵〜〜」「カッコいい！」といったコメントが寄せられていた。