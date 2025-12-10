【心理テスト】あなたが「計画倒れ」で挫折する本当の理由がわかる!? 深層心理をチェック
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「狭い道」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
森の中を散歩しているあなた。
すると、目の前の道がどんどん細くなっていきます。
このまま進むと、やがて道は消えてしまいそうです。
さて、あなたはどうしますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。
1．引き返して別の道を探す
2．とりあえず進めるところまで進んでみる
3．スマホで地図アプリを確認する
4．立ち止まって、道の先を観察する
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「計画倒れパターン」です。
「先細りになっていく道」は「見通しが立たない状況」を示しています。ここでどんな対応をしたかによって、新しいことを始めたときに、どんな理由で挫折しやすいかが見えてきます。
【解答】
1．引き返す……スタート前に諦めるタイプ
完璧主義なところがあるあなた。「失敗した！」と思った瞬間、別の選択肢を探し始めます。100点を目指すのは良いことですが、結果的に何も残らないのはもったいないです。間違いを恐れるより、まずは一歩踏み出してみることが大切です。
2．進んでみる……準備不足で失敗するタイプ
見切り発車で物事を始めがちなあなた。テンションで突き進むものの、想定外の壁にぶつかると「こんなはずじゃなかった」と急にやる気を失います。事前に情報を集めて、ゴールまでの道筋を少しだけでもイメージしておくと、挫折しにくくなりますよ。
3．地図アプリを確認する……考え過ぎて動けなくなるタイプ
始める前にあれこれ調べる、しっかり者なあなた。でも、情報を集めすぎて「結局どうすればいいの？」と混乱し、行動に移せないまま時間が過ぎてしまいます。計画倒れというより、計画段階で終わりがち。7割の準備でスタートを切る勇気を持ちましょう。
4．道の先を観察する……タイミングを逃すタイプ
ズバリ、石橋を叩いて渡る慎重派なあなた。リスクを避けるために様子見をしますが、その間にチャンスが過ぎ去ったり、モチベーションが下がったりして、結局始められません。「やりたい！」と思った瞬間を、逃さないようにしましょう。
＊
どんなことでも失敗はつきもの。自分のクセを知って、うまく付き合っていきましょう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。
