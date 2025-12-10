ドル相場は小幅に低下、ロンドン序盤に勢いは落ち着く＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル相場はドル売り優勢に始まったが、すぐに流れは一服。足元ではドル売りの勢いは落ち着いている。ドル円は156.50台から156.90近くまで反発。ユーロドルは1.1658付近まで買われたあとは、1.1630台へと反落。ポンドドルも1.3327付近を高値に1.3305-10レベルに反落している。前日ＮＹ終値水準からはややドル安圏で推移も、小幅の値動きにとどまっている。



USD/JPY 156.77 EUR/USD 1.1635 GBP/USD 1.3309



※前日NY終値は、USD/JPY 156.88 EUR/USD 1.1627 GBP/USD 1.3297

