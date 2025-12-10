北川景子、『ばけばけ』鑑賞中に娘のまさかの一言→芝居に自信？「うれしいやら複雑やら」
俳優の北川景子（39）が10日、都内で行われた『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に登壇し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』鑑賞中に娘が放った一言を明かした。
【動画】北川景子、ヘビーな母親役”が続き本音ポロリ「幸せな役をやりたい」
2025年を振り返り、北川は「お芝居で充実していた年だったんですけど、母親役をずっとやらせていただいて、子どもとの関係を改めていろいろ考えた年」と明かした。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』ではヒロインの母を演じているが、「朝ドラの『お金を恵んでください』みたいなシーンを観て、娘が『ママ、そんなにお金がなかったの』って言ったんですね」と娘とのエピソードを披露。「でも本当のことだと勘違いするような、娘が思ってしまうようなお芝居ができたんだなと思って、うれしいやら複雑やらというような、そんなことがありました」と笑いをこぼした。
また「けっこう興味があるみたいで、いろいろと観てくれているんですけど、ちょっと響きすぎてしまったみたいで」と苦笑い。「『もうお洋服買えないの？』って言われたのが、とても心に残っています」と振り返った。
本アワードは、ファッション・メディア『ELLE（エル）』が、文化人やジャーナリスト、エル・エディターなどの投票によって、2025年に公開された映画の中からベスト作品を決定。ことしで11回目の開催となる。
ほかに、吉沢亮、木戸大聖、出口夏希、塚原あゆ子氏、村田千恵子氏（『国宝』プロデューサー）、プレゼンターとしてよしひろまさみち氏、坂井佳奈子氏（ELLE編集局長）が登壇。MCは平山深雪が務めた。
■『ELLE CINEMA AWARDS 2025』各部門受賞者
【エル ベストアクトレス賞】
北川景子『ナイトフラワー』
【エル メン賞】
吉沢亮『国宝』
【エル・ガール ライジングスター賞】
木戸大聖『ゆきてかへらぬ』
出口夏希『か「」く「」し「」ご「」と「』
【エル ベストディレクター賞】
塚原あゆ子氏『ファーストキス 1ST KISS』
【話題賞】
『国宝』
【作品賞】
1位『ANORA アノーラ』
2位『国宝』
3位『ワン・バトル・アフター・アナザー』
4位『サブスタンス』
5位『教皇選挙』
6位『ウィキッド ふたりの魔女』
7位『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』
8位『エミリア・ペレス』
9位『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
10位『ルノワール』
【動画】北川景子、ヘビーな母親役”が続き本音ポロリ「幸せな役をやりたい」
2025年を振り返り、北川は「お芝居で充実していた年だったんですけど、母親役をずっとやらせていただいて、子どもとの関係を改めていろいろ考えた年」と明かした。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』ではヒロインの母を演じているが、「朝ドラの『お金を恵んでください』みたいなシーンを観て、娘が『ママ、そんなにお金がなかったの』って言ったんですね」と娘とのエピソードを披露。「でも本当のことだと勘違いするような、娘が思ってしまうようなお芝居ができたんだなと思って、うれしいやら複雑やらというような、そんなことがありました」と笑いをこぼした。
本アワードは、ファッション・メディア『ELLE（エル）』が、文化人やジャーナリスト、エル・エディターなどの投票によって、2025年に公開された映画の中からベスト作品を決定。ことしで11回目の開催となる。
ほかに、吉沢亮、木戸大聖、出口夏希、塚原あゆ子氏、村田千恵子氏（『国宝』プロデューサー）、プレゼンターとしてよしひろまさみち氏、坂井佳奈子氏（ELLE編集局長）が登壇。MCは平山深雪が務めた。
■『ELLE CINEMA AWARDS 2025』各部門受賞者
【エル ベストアクトレス賞】
北川景子『ナイトフラワー』
【エル メン賞】
吉沢亮『国宝』
【エル・ガール ライジングスター賞】
木戸大聖『ゆきてかへらぬ』
出口夏希『か「」く「」し「」ご「」と「』
【エル ベストディレクター賞】
塚原あゆ子氏『ファーストキス 1ST KISS』
【話題賞】
『国宝』
【作品賞】
1位『ANORA アノーラ』
2位『国宝』
3位『ワン・バトル・アフター・アナザー』
4位『サブスタンス』
5位『教皇選挙』
6位『ウィキッド ふたりの魔女』
7位『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』
8位『エミリア・ペレス』
9位『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
10位『ルノワール』