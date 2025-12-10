マクドナルドCMソングなぜ怒髪天？理由が判明 増子直純の食生活から「お話が来て、本当にびっくりしました!!」
ロックバンド・怒髪天のXが9日に更新され、マクドナルドのCMソングに起用された理由が明かされた。
【動画】怒髪天のヒット曲が話題…マックのCM
通称「ダブチ」こと「ダブルチーズバーガー」のCMが同日から放送開始。堺雅人がスーツ姿で疾走し、マクドナルドで“青春を取り戻すバーガー”として注文したダブチで昔の仲間と乾杯し、バンドを再結成。ライブハウスで熱狂的に「オトナはサイコー！」と盛り上げる。
CMソングには、怒髪天の楽曲「オトナノススメ」が使われ、話題となっている。
怒髪天のXでは、ボーカル・増子直純がダブチを持った写真を披露。「増子、実は元々1週間に2回はダブチを食べるほどの大のダブチ好き！今回そんなダブチのCMのお話が来て、本当にびっくりしました!!」と伝えた。
マクドナルド公式Xもこれに「これからもダブチと共にご活躍ください！FOREVER YOUNG！」と反応した。
ファンからは「我々世代はみんなダブチ好き」「今回のCMで今よりもっと沢山の人達に怒髪天が知られるんだと思うと凄く嬉しいです」「怒髪天の実力はまだまだこんなもんじゃないですよ」などの声が寄せられている。
