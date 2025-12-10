¶¥±Ë¡¦¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÖÆüËÜ¿·ÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡¸Ä¿Í¥á¥É¡¢Ä¹Ìî¤Ç¹âÃÏ¹ç½É¤ò¸ø³«
¡¡¶¥±Ë¤Çº£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤¬10Æü¡¢Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ç¤Î¹âÃÏ¹ç½É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃË»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ï°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë3·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¡Ö¡Ê¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡Ë2¼ïÌÜ¤È¤âÆüËÜ¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡400m¤Ï11·îËö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç4Ê¬7ÉÃ67¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿Æ±¤¸Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¡¢À¾Àî²æºé¤ËÇÔ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¾å¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿À®ÅÄ¼ÂÀ¸¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÃÏ¤Ç¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄ¹¤¯±Ë¤°Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¾ï¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£